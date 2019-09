Štirimesečni Archie na las podoben princu Harryju

Britanski princ Harry, njegova soproga Meghan Markle in štirimesečni sinček Archie so pričeli svojo 10-dnevno turnejo po Južni Afriki. Kraljevi par je tako obiskal tudi anglikanskega nadškofa in vojvodinja je s seboj vzela tudi malega Archieja.

Ob njihovem prihodu v Cape Town so se na spletu pojavili mnogi posnetki in številne fotografije kraljeve družinice, na katerih so oboževalci opazili, da je Archie zelo podoben svojemu očetu Harryju, ko je bil ta star le nekaj mesecev.