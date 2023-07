Štirje od otrok Angeline in Brada opaženi med druženjem v Los Angelesu

Štirje od otrok Angeline Jolie in Brada Pitta so se pred kratkim skupaj pojavili v javnosti. 19-letni Pax, 18-letna Zahara, 17-letna Shiloh in 14-letni Knox, ki se le redko pojavljajo skupaj v javnosti, so se v Los Angelesu družili ob hladnih napitkih in uživali v družbi drug drugega. Fotografi so jih ujeli v objektive, oboževalci nekdanjih zakoncev pa so bili navdušeni.

Štiri od otrok Brada Pitta in Angeline Jolie so nedavno opazili skupaj v Los Angelesu. Paxa, Zaharo, Shiloh in Knoxa so fotografi ujeli v objektive v četrti Los Feliz, kjer so se odpravili v eno od kavarn in si priskrbeli hladne napitke, nato pa so se hihitajoč odpravili naprej uživat na kalifornijsko sonce.

Pax, Zahara, Shiloh in Knox so uživali med druženjem v Los Angelesu. FOTO: Profimedia

Shiloh je v eni roki držala napitek z matcha čajem, v drugi pa ledeno kavo. Oblečen je imela rdeč pulover s kapuco, črne kratke kavbojke in platnene copate. Pax in Knox sta izbrala podoben videz, sivo majico s kratkimi rokavi in črne hlače, starejši pa je svoj videz dopolnil z verižico z obeskom in sončnimi očali. Zahara se je odločila za črn pulover in modre kavbojke, na obrazu pa je nosila zaščitno masko. Sorojencem se nista pridružila 21-letni Maddox in Knoxova sestra dvojčica Vivienne.

59-letni Brad in 48-letna Angelina sta šest otrok vzgajala skupaj, dokler se leta 2016 nista razšla po 12 letih zakona. Igralka naj bi se za ločitev odločila po hudem sporu na letalu, ko se je Brad sprl z njo in njunimi otroki. Zvezdnik naj bi med letom iz Francije v Združene države Maddoxa davil in mu zadal več udarcev, a proti njemu niso nikoli vložili uradne obtožnice. Igralec obtožbe zavrača.

Otroke Angeline Jolie in Brada Pitta sicer le redko opazijo skupaj. FOTO: Profimedia

Od takrat zvezdnika bijeta bitko za skrbništvo nad otroki, ločitvena vojna pa se je končala leta 2019, ko sta se tudi uradno ločila. Meseca maja 2021 je Pitt doživel veliko zmago, ko je sodišče odločilo, da si morata nekdanja zakonca skrbništvo nad otroki deliti, toda odločitev je bila pozneje razveljavljena in zadeve so še naprej reševali na sodišču. Brad je tudi trdil, da je igralka 'na skrivaj' načrtovala prodajo svojega deleža njunega francoskega posestva Château Miraval kot način maščevanja med njunim nenehnim sporom za skrbništvo.