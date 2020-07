Štirje obtoženi za umor 20-letnega raperja

19-letni Corey Walker in 18-letni Keandre Rodgers sta bila obtožena ropa in uboja. Iste obtožbe so doletele tudi dva fanta, stara 15 in 17 let. Njuni imeni zaradi mladoletnosti ne smejo razkriti.

Pop Smoke, katerega pravo ime je Bashar Barakah Jackson, je prvič prišel na lestvico top 10 albumov v ZDA v tednu svoje smrti. Le par dni prej je bil gost na DJ Target showu na BBC Radio. Raper je preboj doživel s hitom Welcome to the party leta 2019, kar ga je umestilo na lestvico umetnikov, na katere je treba biti pozoren. Lestvica Hot For 2020 sestavlja postaja 1Xtra, na kateri so rekli, da " je dihal zrak in ritem kot raper, ki je na sceni že desetletje ali dve več, kot je njegova starost.«"

Raper je julija lani izdal album in ena od pesmi, Welcome to the Party, je požela velik uspeh, zato jo je kasneje posnel še z raperko Nicki Minajin Skepto. Sopodpisnik je bil tudi50 Cent, ki bo tudi producent njegovega posthumnega albuma Shoot For The Stars Aim For The Moon, na njem pa bo tudi verzija 50 Centove pesmi Many Men, ki je bila na njegovem debitanskem albumu.