Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Stjepan Hauser igral violončelo kar na vodnem kolesu

Dubaj, 24. 02. 2026 12.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
stjepan hauser

Trening za telo in trening igranja violončela obenem – zakaj pa ne. Če si tako zaseden kot Stjepan Hauser, ti drugega pravzaprav ne preostane, saj le tako lahko ubiješ dve muhi na en mah. Vsaj tako se je pošalil svetovno znani glasbenik, ki je svoje oboževalce presenetil z videoposnetkom, na katerem kar na vodnem kolesu igra na violončelo.

Stjepan Hauser vedno znova preseneča. Tokrat s svojo zabavno pogruntavščino, da lahko trening za telo in trening igranja na glasbilo opravi kar istočasno. Svetovno prepoznavni violončelist je na družbenih omrežjih delil zabaven video, s katerim je pokazal, da je ubil kar dve muhi na en mah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Priljubljeni glasbenik namreč ve, da je treba tudi med oddihom vaditi, zato se je odločil, da se vsede na vodno kolo in med vrtenjem pedal po mirnem morju še malo zaigra na svoje glasbilo. "Sem zaseden človek. Zato moram igrati na čelo in trenirati kar istočasno," je zapisal ob objavi posnetka. Na videu igra prepoznavno energično brazilsko skladbo z naslovom Tico Tico.

Preberi še Celine Dion s komplimenti Stjepanu Hauserju: Navdušena sem

Njegova virtuoznost, ki je očitna tudi na neravnem terenu oziroma na vodni podlagi, je navdušila številne sledilce. V manj kot enem dnevu je namreč prejel več kot 22.400 všečkov, v komentarjih pa so številni navdušeno komentirali njegovo idejo. Poleg samega posnetka, s prečudovitim ozadjem ter poletno oblečenim zvezdnikom, pa je dodatno začinil še zaključek videa, v katerem se razkrije, kdo ga je snemal. To je simpatična svetlolasa mladenka, za katero so številni oboževalci seveda takoj začeli špekulirati, da je Stjepanova nova srčna izbranka.

Stjepan Hauser rad razveseljuje svoje oboževalce z nenavadnimi glasbenimi mojstrovinami.
Stjepan Hauser rad razveseljuje svoje oboževalce z nenavadnimi glasbenimi mojstrovinami.
FOTO: Profimedia

Priljubljeni Hrvat, ki je nekoč pod imenom 2Cellos nastopal skupaj s Slovencem Luko Šulićem, je znan po združevanju klasičnega stila in rock zvezdniške energije. Njegov pristop k glasbi ni omejen na tradicionalne konvencionalne načine. Želi si namreč preseči pričakovanja občinstva in pokazati, kako je klasična glasba lahko vključena v nepričakovane, sodobne kontekste.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Stjepan Hauser violončelo vodno kolo Tico Tico klasična glasba glasbeni video

Kristen Bell med vodenjem nagrad SAG ne namerava napadati Trumpa

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kako praznovati dan, ki ga ni?
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
zadovoljna
Portal
Olajšal mu je zadnje mesece življenja
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
To so mokasini, ki bodo hit letošnjega leta
To so mokasini, ki bodo hit letošnjega leta
vizita
Portal
Mentalna izčrpanost: znaki, ki jih ljudje najpogosteje ignorirajo
Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla
Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla
Zakaj se pojavi nenadna vrtoglavica
Zakaj se pojavi nenadna vrtoglavica
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
cekin
Portal
Tabela: Toliko več bodo plačani poslanci v novem mandatu
Evropa ima vse večji premoženjski razkorak: kje so najbogatejši in kje najrevnejši?
Evropa ima vse večji premoženjski razkorak: kje so najbogatejši in kje najrevnejši?
Škandal: Zakaj so morali davkoplačevalci kriti razkošje princa Andrewa?
Škandal: Zakaj so morali davkoplačevalci kriti razkošje princa Andrewa?
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
moskisvet
Portal
Drama na 29. rojstnem dnevu zaradi zastrupitve s sušijem
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
dominvrt
Portal
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
V Mariboru še vedno opozorilo zaradi nevarnosti lomljenja vej in drevja
V Mariboru še vedno opozorilo zaradi nevarnosti lomljenja vej in drevja
okusno
Portal
Skrivnosti, zaradi katerih bo rižota postala vaša najboljša jed leta
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Božanska sladica s kremno in sočno sredico
Božanska sladica s kremno in sočno sredico
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543