Stjepan Hauser igral violončelo kar na vodnem kolesu

Stjepan Hauser vedno znova preseneča. Tokrat s svojo zabavno pogruntavščino, da lahko trening za telo in trening igranja na glasbilo opravi kar istočasno. Svetovno prepoznavni violončelist je na družbenih omrežjih delil zabaven video, s katerim je pokazal, da je ubil kar dve muhi na en mah.

Priljubljeni glasbenik namreč ve, da je treba tudi med oddihom vaditi, zato se je odločil, da se vsede na vodno kolo in med vrtenjem pedal po mirnem morju še malo zaigra na svoje glasbilo. "Sem zaseden človek. Zato moram igrati na čelo in trenirati kar istočasno," je zapisal ob objavi posnetka. Na videu igra prepoznavno energično brazilsko skladbo z naslovom Tico Tico.

Njegova virtuoznost, ki je očitna tudi na neravnem terenu oziroma na vodni podlagi, je navdušila številne sledilce. V manj kot enem dnevu je namreč prejel več kot 22.400 všečkov, v komentarjih pa so številni navdušeno komentirali njegovo idejo. Poleg samega posnetka, s prečudovitim ozadjem ter poletno oblečenim zvezdnikom, pa je dodatno začinil še zaključek videa, v katerem se razkrije, kdo ga je snemal. To je simpatična svetlolasa mladenka, za katero so številni oboževalci seveda takoj začeli špekulirati, da je Stjepanova nova srčna izbranka.

Stjepan Hauser rad razveseljuje svoje oboževalce z nenavadnimi glasbenimi mojstrovinami. FOTO: Profimedia