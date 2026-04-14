Stjepan Hauser odpovedal vse koncerte in prestrašil oboževalce

Stjepan Hauser je z objavo fotografije z opornico močno prestrašil oboževalce. "Dragi moji oboževalci, srce se mi lomi, da moram zaradi zdravstvenih težav odpovedati vse svoje koncerte, načrtovane za leto 2026. Moje stanje zahteva takojšnjo obravnavo in počitek. Prosim, vedite, da je to le začasno in da se bom zdaj v celoti posvetil okrevanju," je objavo na družbenih omrežjih začel priznani violončelist.

Za kakšne zdravstvene težave gre, zvezdnik ni razkril, je pa izrazil globoko žalost nad tem, da se za nekaj časa poslavlja z odrov. "To ni nekaj, kar sem si kdaj želel napisati. Resnično sem se veselil, da se bom spet vrnil na oder in te trenutke delil z vami. Toliko ljubezni, dela in priprav je že šlo v moje koncerte, zato je ta odločitev še težja," je zapisal.

Pod objavo so se takoj oglasili številni njegovi oboževalci z vsega sveta, ki so mu izkazali veliko podpore in glasbeniku zaželeli čim prejšnje okrevanje. "Po zdravniškem nasvetu moram zdaj na prvo mesto postaviti svoje zdravje, da lahko v celoti okrevam in se čim prej vrnem k glasbi in vam. Vsem, ki ste želeli kupiti vstopnice in priti na koncerte, se iskreno opravičujem. To je zame prav tako boleče in razočarujoče, kot je to za vas. Hvala iz dna mojega srca za vaše razumevanje, potrpljenje in nadaljnjo podporo. Pomeni mi več, kot lahko izrazim," je še zapisal in dodal, da se veseli dneva, ko bo znova lahko stopil na oder in se podružil s svojimi poslušalci.

