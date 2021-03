Stjepan Hauser s skrivnostno rjavolasko počitnikuje na Maldivih

Do zdaj so Hauserja mediji in oboževalci povezovali s postavno Italijanko, 23-letno Benedetto Caretti. A oboževalci in sledilci so zmedeni. Je to to dekle ali je neko novo dekle, ki jo je Hauser povabil na počitnice?

Hauser sicer ne razkriva, kdo je njegova izbranka, je pa zadevo komentiral. "Veliko vas ugiba in me sprašujete, kdo je moja princeska, kdo je moje dekle. No, končno sem se odločil pokazati svojo princesko," je rekel glasbenik na videu v Instagramovi zgodbi (objava, ki izgine v 24 urah, op. a.) in ob tem snemal svojo izbranko, ki pa je obraz vestno skrivala pod velikim slamnikom.

Violončelist je v preteklih intervjujih že povedal, da ga privlačijo sramežljiva dekleta, ki so'plahe kot vile'. Všeč naj bi mu bila dekleta, ki so njegovo popolno nasprotje. Povedal je tudi, da bi rad, da je njegovo dekle lepo kot mnoga dekleta na družbenih omrežjih, da pa bi rad, da je 'inteligentna, duhovna in da ga razume'. Hauser se namreč veliko seli in veliko potuje, zato meni, da potrebuje dekle, ki je razumevajoče. Večkrat je poudaril, da ima rad lepe ženske in da so tudi njegove oboževalke prečudovite ter da so prav one njegove muze.