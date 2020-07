Stoletnik zavrnil povabilo na čaj s kraljico Elizabeto II., ker je imel druge načrte

Britanska kraljica Elizabeta II. je v petek na gradu Windsor veterana Toma Moora, ki je pri 100 letih z dobrodelno hojo po domačem vrtu zbral 35 milijonov evrov za britanski zdravstveni sistem, povišala v viteza. Po ceremoniji je dobrodelnega stoletnika povabila na čaj, a je ta povabilo zavrnil, ker je imel že druge načrte.

100-letni sir Tom Moore je očitno mož, ki se drži svojih obljub. To je dokazal žeaprila, ko si je obljubil, da bo še pred 100. rojstnim dnevom, ki ga je dopolnil konec tistega meseca, stokrat prehodil dolžino svojega vrta. Pri tem je ljudi pozval, naj njegov podvig podprejo tako, da donirajo za britanske zdravstvene delavce, ki so v prvih bojnih linijah v času pandemije. Svojo obljubo je takrat izpolnil in navdušil Otočane, ki so na tak način zbrali kar 33 milijonov funtov (35 milijonov evrov) za NHS (britanski državni zdravstveni sistem).

Za ta prispevek si je od britanske kraljice Elizabete II. prislužil viteški naziv. Slavnostna ceremonija se je v petek odvila na gradu Windsor. Po poročanju britanskih medijev ga je kraljica po obredu povabila na čaj v svojo palačo. Toda ker je 'stotnik Tom' mož besede in je bil že dogovorjen s svojo družino, je kraljičino povabilo na čaj zavrnil, je poročala britanska ITV. Kot kaže, Moore zelo ceni svoj čas in ima jasno postavljene prioritete – povišanje v viteza je namreč praznoval v krogu svoje družine v hotelu The Castle Hotel Windsor. Hotelska služba je objavila fotografije Toma z družino, mu čestitala za laskavi naziv in zapisala: "Izjemno smo počaščeni, da smo na ta posebni dan gostili vas in vašo družino na popoldanskem čaju. Hvala vam za vse, kar ste dosegli, resnično ste nam velik navdih."

