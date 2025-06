'Stop, stop, stop': Beyoncé zaradi tehnične okvare prekinila nastop

Med petjem pesmi 16 Carriages, ko bi pevka navadno morala v lebdečem avtomobilu zaokrožiti po dvorani, je prišlo do neljubih zapletov. Avtomobil, z žicami dvignjen nad občinstvom, se je pričel nagibati. Kljub temu, da je pevka nekaj časa težavo skušala ignorirati, je na neki točki le prekinila nastop. "Stop, stop, stop," je bilo moč slišati glasbenico, ki je nato mirno sedela in čakala, da so jo skupaj z avtomobilom spustili nazaj na trdna in varna tla.

Posnetki nastopa so hitro zaokrožil po spletu, na njih je moč videti tudi, kako je zvezdnica v situaciji ohranila mirno kri in se občinstvu nasmehnila ter se oboževalcem zahvalila za potrpežljivost. Ko se je varno vrnila na oder, se je pošalila celo, da ve, da jo imajo radi in da bi jo, če bi padla, ujeli.