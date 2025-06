Stran od oči javnosti se je poročila nominiranka za oskarja

Pevka in igralka Hailee Steinfeld in igralec ameriškega nogometa Josh Allen sta se po poročanju portala People v soboto poročila. Po spletu so medtem zakrožile fotografije z uradnega poročnega obreda, na katerih je med drugim videti tudi, da si par izmenja poljube in pokaže poročna prstana. Da se bosta poročila minulo soboto, je sicer marca razkril Allenov soigralec, ki pa je kasneje skušal omiliti izrečene besede: "O tem ne vem ničesar."