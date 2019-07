Strasten poljub pod vprašaj postavil trditev, da sta le prijatelja

Zdi se, da so naslovnice v zadnjem času polne govoric o razmerju med glasbenikoma Camilo Cabello in Shawnom Mendesom : sta res samo prijatelja ali pa je med njima po večletnem poznanstvu vendarle preskočila iskrica, ki jo (še vedno) spretno skrivata?

Številni viri, ki že nekaj časa spremljajo skrivnosten par, zatrjujejo, da je le še vprašanje časa, kdaj bosta tudi uradno potrdila svojo ljubezen.''Stvari so se segrele, zdaj ju nič več ne ovira,'' je le eden od številnih komentarjev, ki v teh dneh krožijo po spletu.

Vir, ki je želel ohraniti anonimnost, je za E!News povedal:''Oba imata že zdaj občutek, da sta skupaj dlje časa ... Poznata se že zelo dolgo, zato se vse razvija zelo hitro in po naravni poti. V preteklosti enostavno ni bilo pravega časa zanju, zdaj pa je. Nič več ju ne drži nazaj in na tej točki sta oba močno vznemirjena zaradi njunega razmerja. Nočeta biti eden brez drugega. Skupaj sta praktično 24 ur na dan, vsak dan.''

Infotografije, ki so jih pred približno dvema tednoma posneli paparaci, potrjujejo zgornjo trditev. Z roko v roki in nasmeškom na obrazu sta bila glasbenika večkrat zasačena skupaj, vir, ki zatrjuje, da njuno razmerje le še čaka na obelodanitev, pa je dodal: ''Camila želi preživeti ves prosti čas s Shawnom. Zdaj ima priložnost, ki jo želi dobro izkoristiti.''

Spomnimo, govorice so zaokrožile potem, ko je v javnost prišel njun duo za pesem Senorita. V videospotu sta uprizorila nekaj precej vročih prizorov, kaplja čez rob pa je bila novica, da se je Camila povsem nepričakovano razšla s partnerjem Matthewom Husseyjem. Ker je tudi Shawn, ki so ga v preteklosti povezovali z zdajšnjo soprogo Justina Bieberja, Hailey Bieber, trenutno samski, je bil po mnenju večine glavni krivec Camilinega razhoda s partnerjem prav on.

A zvezdnika se ne pustita zmesti. Tudi če je res, da sta v (tajnem) razmerju, ga v javnosti še vedno zanikata. Tako sta denimo pred kratkim v pogovorni oddaji z Jamesom Cordenom v smehu odvrnila, da sta le dobra prijatelja, ki se poznata že približno pet let. Ko ju je voditelj poskušal zmesti s stavkom: ''Ne verjamem, da se med vama nikoli ni nič zgodilo,'' sta mu spretno odgovorila vsak po svoje. Camila je zatrdila, da je bil Shawn od nekdaj zelo zadržan in da je nanjo gledal le kot na dobro prijateljico, Mendes pa je oporekal, da je bila ona tista, ki ga je ves čas odrivala.

Kakorkoli, njun poljub, ki so ga v enem od lokalov v San Franciscu s svojimi fotografskimi objektivi zapečatili paparaci, govori zase. Nad njuno trditvijo, da je med njima le golo prjateljstvo, je tako z dobrim razlogom postavljen velik vprašaj.