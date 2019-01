Strastna Kim in Kanye zasačena med poljubljanjem

Razvpiti raper Kanye West je ženo Kim Kardashian West za božič presenetil z razkošnim darilom. Kupil ji je novo razkošno stanovanje v Miamiju v vrednosti 14 milijonov dolarjev, približno 12.284.000 evrov. Slavna zakonca, ki se te dni mudita v njem, so paparaci ujeli v objektiv na balkonu. Čeprav sta verjetno opazila, da ju opazujejo, se nista pustila motiti in sta se prepustila čustvom, se strastno objemala, poljubljala in smejala.

Zaljubljena 41-letni raper in 38-letna zvezdnica resničnostnih šovov sta se odpravila tudi v eno od tamkajšnjih restavracij Carpaccio. Kim je že ob prihodu pritegnila ogromno pozornosti, obiskovalci pa so od navdušenja in vznemirjenja takoj vzeli v roke svoje mobilne telefone in začeli fotografirati ter snemati.