Strastni poljubi Kylie in Timothéeja na košarkarskem obračunu.

Zaljubljenca Kylie Jenner in Timothée Chalamet sta se v New Yorku udeležila košarkarskega obračuna med ekipama New York Knicks in Indiana Pacers, med tekmo pa sta našla nekaj trenutkov tudi za romantiko.

Zvezdnika pred radovednimi očmi navijačev nista skrivala medsebojne naklonjenosti in si tekom večera izmenjala kar nekaj strastnih poljubov in objemov, vse skupaj pa so v objektive ujeli tudi fotografi.

To še zdaleč ni prvi košarkarski obračun, ki sta si ga lastnica kozmetične linije in igralec skupaj ogledala. Zvezdnik je namreč reden obiskovalec tekem ekipe New York Knicks, v začetku meseca je eno obiskala tudi najmlajša članica družine Kardashian-Jenner. Tokrat sta jima v prvi vrsti družbo delala še zakonca igralec Miles in manekenka Keleigh Teller.

Somnimo, Kylie in Timothée sta v preteklosti pesti držala tudi za ekipo Los Angeles Lakers in našega košarkarskega asa Luko Dončića.