Strastni poljubi slavnih zaljubljencev

Ljubezen je težko skrivati, še posebej če si srečno zaljubljen. V dobi družbenih omrežjih pa še bolj, zato nekatere zvezdnike včasih malo zanese. Tokrat sta se čustvom predala argentinska pevka in igralka Martina Stoessel ter kolumbijski pevec Sebastian Yatra, ki je svojo drago zasul s poljubi.

Sebastian Yatra in Tini Stoessel nič več ne skrivata svoje zveze. FOTO: Profimedia

Danes 22-letna igralka in pevkaMartina Stoessel in 24-letni kolumbijski pevec Sebastian Yatrasta srečno zaljubljena. Če sta se še do pred kratkim na vso moč trudila skrivati zvezo, danes temu ni tako. Mlada zaljubljenca, ki ta hip veljata za najbolj vroč latino par, sta na družbenih omrežjih delila video, na katerem se strastno poljubljata. Nekateri njuni oboževalci so se nad posnetkom zgražali, češ da je ta nespodoben in da svojo ljubezen izrabljata samo za promocijo. Po mnenju njunih oboževalcev bi morale nekatere stvari pač ostati zasebne.

Tini je sekira padla v med pred leti, ko je dobila vlogo v mladinski telenoveli Violetta, ki ji je prinesla svetovno slavo. Medtem pa Sebastian svojo kariero gradi samo v glasbenih vodah. Traicionera, No Hay Nadie Más, Cómo MirarteinRobarte un Beso je samo nekaj njegovih uspešnic, ki so si pot utrle na vrhove glasbenih lestvic in do srca poslušalcev. Simpatični pevec je te dni izdal pesem Runaway, pri kateri je moči združil z Daddyjem Yankeejem, Natti Natasho in slavnimi brati, zasedbo Jonas Brothers.

Tini in Sebastian pa se nista zapletla samo ljubezensko. Tini je s 24-letnim kolumbijskim pevcem prvič sodelovala lani, ko sta posnela pesem Quiero Volver. Že takrat sta se pred kamero odlično ujela, zato so se seveda hitro pojavile govorice, da so med njima preskočile iskrice ljubezni.

Letos sta znova združila moči, in sicer sta posnela videospot za pesem Cristina, s katerim sta dvignila še več prahu. Med enim od nastopov, ko sta prepevala omenjeno pesem, je Sebastian Tino poljubil na usta in oboževalci so bili še bolj prepričani, da je med njima nekaj več in niso se motili. Zvezdnika sta nato klonila pod težo govoric in priznala, da sta par. Na posnetku spodaj si lahko pogledate njun nastop, med katerim sta se tudi poljubila: