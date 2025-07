Strastni poljubi: sveže samska Jessica Alba v objemu drugega

Zdi se, da je sveže samska igralka Jessica Alba našla novo priložnost v ljubezni. Na fotografijah, ki jih je pridobil portal DeuxMoi , se je zvezdnica strastno poljubljala s svojim novim fantom Dannyjem Ramirezom , znanim po vlogah v filmih Top Gun 2 in Stotnik Amerika: Pogumni novi svet ter seriji The Last of Us .

Oba igralca sta se pred radovednimi očmi javnosti sicer skušala skriti s pomočjo temnih športnih oblačil in črnih športnih čepic, a pri tem nista bila uspešna. Na drugih fotografijah sta se ljubeče pogovarjala in objemala, igralka pa je novemu izbrancu podarila aranžma belih orhidej. Na poročanja, da sta v zvezi, se sicer še nista odzvala.

Spomnimo, zvezdnica je v začetku leta potrdila razhod z dolgoletnim soprogom Cashem Warrenom. "Ponosna sem na to, kako sva v 20 letih, odkar sva par, zrasla, zdaj pa je čas, da zaživiva novo poglavje rasti in razvoja kot posameznika. Še naprej se bova spoštovala, ljubila in bova prijazna drug do drugega, saj ostajava družina," je sporočila. Jessica in Cash imata skupaj tri otroke, 16-letno Honor, 13-letno Haven in sedemletnega Hayesa.