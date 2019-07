Streisandova klonirala svojega psa - soprog pravi, da bo to kmalu trend

Ameriška igralka in glasbenica Barbara Joan 'Barbra' Streisandje pred kratkim klonirala svojo, zdaj že pokojno psičko Samantho in dobila dve novi psički, ki ju je poimenovala Miss Violet in Miss Scarlett. Njeno dejanje so mnogi pospremili s kritikami in zgražanjem, njen soprog, 77-letni igralec James Brolin, pa ji je stopil v bran z besedami: ''Kmalu bo to postalo nekaj vsakdanjega, kot nekakšen trend. Mislim, da je zaenkrat to še precej draga zadeva, a se bo kmalu razširila kot 7-Eleven. Tako bo, kot vi se pripeljali v 7-Eleven po hrano, pijačo ali gorivo.''

Potem, ko je leta 2017 poginila Barbarina 14 let stara psička pasme Coton du Tulear, je bila zvezdnica popolnoma na tleh. James je v eni od ameriških pogovornih oddaj pred kratkim dejal, da je bila njegova soproga popolnoma sesuta in je iskala vse možne načine, da bi pokojno psičko pripeljala nazaj. ''Še preden je Samantha umrla, je Barbara slišala za kloniranje in po njeni smrti se je odločila zadevo raziskati,'' je dejal Brolin.

Streisandova je pred kratkim objavila fotografijo svojih novih psičk, ki sta v spremstvu 'sestrične' Fanny obiskali 'materin' grob. Fotografijo je pospremila z opisom: ''Dvojčici Scarlett in Violet sta počastili mamo z obiskom. V sredini jima dela družbo sestrična Fanny.''