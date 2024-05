Streljanje pred graščino raperja Draka, huje ranjen varnostnik

V zadnjih tednih je bil Drake vpleten v spor s Kendrickom Lamarjem, pri čemer sta se izvajalca "napadla" s skladbami, v katerih sta drug drugega kritizirala in razkrivala skrivnosti. Inšpektorja so vprašali, ali je bil prepir vzrok za streljanje, ta pa je odgovoril, da je preiskovalcem dogodek znan in da je a govorice o tem še prezgodaj.

Drake, rojen kot Aubrey Drake Graham, je eden najbolje prodajanih umetnikov moderne dobe. Svojo kariero je začel kot otroški igralec v priljubljeni najstniški oddaji Degrassi: The Next Generation, preden se je osredotočil na glasbo in izdal nekaj najvplivnejših albumov vseh žanrov: Take Care, Nothing Was the Same in Views . V svoji karieri je izdal 13 hitov št. 1, vključno z God's Plan, Work z Rihanno in One Dance z WizKidomom in Kylom.