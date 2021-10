Stric Alysse Milano potrebuje operacijo srca

Igralka Alyssa Milano in njen stric sta avgusta doživela prometno nesrečo, ko je stric med vožnjo doživel zastoj srca. Igralka je pred dnevi za ameriški Entertainment Tonight dejala, da se stric počuti bolje in je že zapustil bolnišnico, a bo kljub temu potreboval operacijo srca. Zvezdnica je po nesreči Mitchellu Carpu nudila prvo pomoč in mu s tem rešila življenje.

48-letna igralka Alyssa Milano je po prireditvi Variety’s Power of Women ameriškemu tabloidu Entertainment Tonight podala novice v zvezi s stričevim zdravstvenim stanjem. Zvezdnica serije Čarovnice je avgusta s stricem doživela prometno nesrečo, ker je ta med vožnjo doživel zastoj srca. "Odpustili so ga iz bolnišnice in sedaj je doma. Ima negovalko, s katero skušata okrepiti njegovo moč, da bo lažje preživel operacijo srca, ki ga čaka. To je trenutno stanje," je povedala Alyssa. Dodala je, da se je stric Mitch pred kratkim udeležil baseball tekme njenega sina, kar je bilo čudovito. icon-expand Alyssa Milano FOTO: Profimedia Mitchell Carp je bil v dneh po nesreči priklopljen na aparate, ki so ga ohranjali pri življenju, da je preživel, pa je zaslužna tudi igralka, ki mu je takoj po nesreči nudila prvo pomoč. Ker je bil to tragičen dogodek tudi za Alysso, je ta na vprašanje, kako se počuti sama, odgovorila: "Počutim se zelo dobro, glede na situacijo. Kljub temu, če bi mi pred leti nekdo rekel, da bom doživela zelo hudo prometno nesrečo, kjer bom nekomu rešila življenje, vse skupaj pa bo precej strašljivo, mu ne bi verjela. Temu človeku bi dejala, da se v taki situaciji ne bi znala pravilno odzvati. Res je, kar pravijo, da v ključnih trenutkih dobimo neko nadnaravno moč." PREBERI ŠE Alyssa Milano po stričevem srčnem napadu vpletena v prometno nesrečo Alyssa Milano in stric Mitchell Carp sta v sredini meseca avgusta doživela prometno nesrečo, ko je ta nečakinjo peljal v bolnišnico na pregled po tem, ko je prebolela covid-19. Med vožnjo je doživel srčni zastoj, ko sta vozila po losangeleški avtocesti. Igralka je nesrečo preživela nepoškodovana, stric pa je izgubil zavest. Na pomoč sta jima priskočila dva dobra Samaritana, ki sta pomagala zaustaviti avtomobil, zvezdnica pa je stricu nudila prvo pomoč in mu rešila življenje.