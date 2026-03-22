Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

'Stric Jesse' pri 62 letih s prvo tetovažo: Čas je bil pravi

Los Angeles, 22. 03. 2026 10.25 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
John Stamos

Igralec John Stamos, znan po vlogi strica Jesseja v kultni seriji Polna hiša, se je pri 62 letih odločil za drzno potezo. Svojo roko je okrasil z veliko tetovažo, ki po njegovih besedah simbolizira novo obdobje, v katerega je vstopil. "Čas je bil pravi, zato sem si na roko nadel Velikega duha kot opomnik, naj ostanem pogumen, odprt in zaupam smeri, v katero me pelje umetnost."

John Stamos je na Instagramu objavil posnetek svojega prvega obiska tetovatorja. Igralec si je omislil veliko tetovažo na roki, sledilcem pa zaupal njen pomen: "Skupina Beach Boys je na založbo Brother Records postavila apel Velikemu duhu kot simbolu umetniške svobode in zaupanju v višjo ustvarjalno pot. V zadnjem času sem tudi sam čutil isto privlačnost v svojem življenju."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Stopil sem v novo poglavje svoje kariere, naredil večje 'zamahe', sledil delu, kamor koli že vodi. Čas je bil pravi, zato sem si na roko nadel Velikega duha kot opomnik, naj ostanem pogumen, odprt in zaupam smeri, v katero me pelje umetnost."

Njegova poteza je navdušila številne uporabnike, med njimi tudi Kelly Rizzo, vdovo igralca Boba Sageta, s katerim je John skupaj zaigral v kultni seriji iz devetdesetih Polna hiša in zaslovel kot stric Jesse.

62-letni zvezdnik, ki je tetovažo poklonil novim začetkom, je v zadnjem obdobju res naredil korak v drzno smer, zaigral je namreč v novi grozljivki Drag, pod katero se je kot producent podpisal Danny DeVito.

John Stamos tetovaža polna hiša stric jesse

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ata_jez
22. 03. 2026 11.21
Če bo zaradi tega boljši igralec si bom tudi jaz omislil tako tetovažo. 🤣
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Mama zapravila denar za sinovo terapijo – in ugotovila, da je ona težava
Zakaj imajo dojenčki tako dišečo glavico?
Otroci po naročilu: upanje ali nevarnost?
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
zadovoljna
Portal
Vroča Jennifer Lopez z izzivalnimi fotografijami 'zažgala' splet
vizita
Portal
Zakaj je kolesarjenje lažje kot hoja ali tek
cekin
Portal
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
moskisvet
Portal
Na to morate biti pozorni pri nakupu novega kolesa
dominvrt
Portal
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
okusno
Portal
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
voyo
Portal
Spor v družini Beckham
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1596