'Stric Jesse' pri 62 letih s prvo tetovažo: Čas je bil pravi

John Stamos je na Instagramu objavil posnetek svojega prvega obiska tetovatorja. Igralec si je omislil veliko tetovažo na roki, sledilcem pa zaupal njen pomen: "Skupina Beach Boys je na založbo Brother Records postavila apel Velikemu duhu kot simbolu umetniške svobode in zaupanju v višjo ustvarjalno pot. V zadnjem času sem tudi sam čutil isto privlačnost v svojem življenju."

"Stopil sem v novo poglavje svoje kariere, naredil večje 'zamahe', sledil delu, kamor koli že vodi. Čas je bil pravi, zato sem si na roko nadel Velikega duha kot opomnik, naj ostanem pogumen, odprt in zaupam smeri, v katero me pelje umetnost."

Njegova poteza je navdušila številne uporabnike, med njimi tudi Kelly Rizzo, vdovo igralca Boba Sageta, s katerim je John skupaj zaigral v kultni seriji iz devetdesetih Polna hiša in zaslovel kot stric Jesse.

62-letni zvezdnik, ki je tetovažo poklonil novim začetkom, je v zadnjem obdobju res naredil korak v drzno smer, zaigral je namreč v novi grozljivki Drag, pod katero se je kot producent podpisal Danny DeVito.