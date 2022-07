'Stric Joey' šokiran nad hitom iz 90. let: To žensko sem resnično prizadel

Dave Coulier, ki je v legendarni nanizanki Polna Hiša ob Bobu Sagetu upodobil strica Joeyja, se je v devetdesetih dobival s kanadsko kantavtorico Alanis Morissette. V nedavnem intervjuju se je spomnil trenutka, ko je na radiu prvič slišal zgovorno skladbo You Oughta Know. Ta ima močno besedilo, ki razkriva podrobnosti njune zveze, kmalu po izidu leta 1995 pa je postala velik hit.

Dave Coulier je med nedavnim gostovanjem na znanem ameriškem radiu osvežil spomin na zvezo s kanadsko rokerico Alanis Morissette. Igralec, ki je v televizijski seriji Polna hiša upodobil strica Joeyja Gladstona, je med drugim odgovoril tudi na vprašanje o albumu priljubljene pevke. Izdelek Jagged Little Pill, ki ga je priljubljena pevka izdala leta 1995, je bil poln vsebine iz njenega zasebnega življenja. Zvezdnik se je v skladbah čisto slučajno prepoznal in bil popolnoma presenečen nad dejstvom, da je nekdanjo izbranko tako močno prizadel.

icon-expand Dave Coulier FOTO: Profimedia

Coulier se je spomnil trenutka, ko se je vozil po Detroitu in v avtomobilu prvič prisluhnil skladbi You Oughta Know. Že pred tem so se pojavile govorice, da skladba govori o njuni zvezi, komik pa jo je takrat poslušal dokaj neobremenjeno. V pesmi je užival, dokler ni naletel na nekatere podrobnosti, znane samo njima. Mislil si je: ''Oh ne, ne morem biti ravno jaz ta moški!''

icon-expand Alanis Morissette FOTO: Profimedia

Po pazljivem poslušanju se je na hitro ustavil v eni od prodajaln plošč in kupil album. Nato se je ustavil v zakotni ulici in studijskemu izdelku prisluhnil v celoti: ''Med besedilom sem zaznal mnogo tem, o katerih sva govorila ... preposlušal sem ga in si mislil: 'Oh, mislim, da sem to žensko resnično prizadel!' To je bila moja prva misel.''

Pevka in igralec sta par postala leta 1992, ko je bilo pevki samo 18 let, on jih je štel 15 več. Razšla sta se po dveh letih zveze, rokerica pa je z grammyjem nagrajeni album, na katerem je tudi skladba Ironic, izdala samo leto kasneje.

icon-expand Dave in Alanis v začetku devetdesetih FOTO: Youtube

O vsebini skladbe in moških, ki mislijo, da je pesem spisala o njih, pa je Morissettova v preteklosti že spregovorila. ''Ne bom razkrila, o kom govori skladba,'' je 48-letnica dejala Andyju Cohenu in dodala: ''Me pa preseneča dejstvo, da si več oseb lasti zasluge za njen nastanek. Ob tem res ne vem, kaj si misliti o dejstvu, da nekdo hoče biti oseba, povezana s to vsebino.'' Leta 2019 je bila tako izjemno ostra: ''Če misliš, da si ti človek iz pesmi, v kateri pojem o kretenu, potem bi bilo mogoče pametno, da tega ne izdaš.''

icon-expand Dave Coulier s soigralcema iz serije Polna hiša FOTO: Profimedia