Stric Kate Middleton o Harryju: Na določeni točki se bo želel vrniti

Gary Goldsmith , 58-letni stric Kate Middleton , je v resničnostni oddaji Big Brother slavnih , kjer sodeluje, s prispodobami opisal odnose v britanski kraljevi družini in dejal, da vojvoda in vojvodinja sussekška družine ne moreta kar vreči pod avtobus v tako dramatičnem slogu, ob tem pa še vedno pričakovati, da ju bodo povabili na božično zabavo. Ob tem se je navezal tudi na Harryjevo knjigo spominov, ki jo je izdal pred letom dni, ob izidu pa je z razkrivanjem njegove resnice povzročila še večji razdor med parom in preostalimi člani.

"Moje mnenje je, da je bil Harry zelo zelo ljubljen, ko so bili s Kate in Williamom še trojica. Skupaj so bili sproščeni in so se imeli radi. In potem se je nenadoma pojavila dodatna dinamika, ki je ustvarila veliko drame, za katero na splošno mislim, da je ni, on pa je znova napisal zgodovino, ko je povedal, kako nesrečen je bil. Preprosto mislim, da to ni pošteno," je svoje mnenje izrazil Goldsmith.