Striptizeta izgubila tožbo proti produkcijskemu podjetju Jennifer Lopez

47-letna Samantha je sicer v tožbi zapisala, da so producenti poskušali pridobiti njeno soglasje za produkcijo filma, a ga striptizeta ni želela podpisati. Producenti so tako brez njenega dovoljenja uporabili njeno zgodbo.

"Zahteva za razrešitev obtoženih 29. maja 2020 je sprejeta. Sodnica bo zadevo zaključila," piše v dokumentih, ki jih je pridobil Entertainment Weekly . "Vsak, ki si bo film ogledal, bo lahko videl, da ima lik nizke moralne vrednote, ni zvest svojim prijateljem in je pod vplivom drog," so navedli na sodišču in s tem želeli sporočiti, da so podobnosti v obnašanju z resnično osebo majhne.

Tožilka je pred tem zatrdila, da v filmu pevka in igralka uprizarja njo: "Film prikazuje Jennifer Lopez kot Samantho Barbash, ki je uprizorjena kot vodja skupine odraslih striptizet, ki so omamljale svoje stranke in jim ukradle bajne količine denarja," je zapisano v prvotni tožbi. "Obtoženi niso bili dovolj previdni, da bi zaščitili pravice gospe Barbash z ustvarjanjem izmišljenega lika. Niso si prizadevali, da bi lik Lopezove temeljil na domišljiji."Samantha je sicer ob ogledu filma kritizirala upodobitev in dejala, da je bilo igranje J. Lo neustrezno in da je v resnici sama popolnoma drugačna.