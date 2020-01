Striptizeta toži produkcijo podjetje Jennifer Lopez

Samantha Barbash, ki je bila navdih za lik Ramone v filmu Prevarantke na Wall Streetu, ki jo je odigrala Jennifer Lopez, toži produkcijo za 36 milijonov evrov. V dokumente, ki jih je Samantha vložila na sodišče, je zapisala, da so producenti poskušali pridobiti njeno soglasje za produkcijo filma, saj so poskušali podrobneje spoznati njene kretnje in značaj, da bi ji bil lik čim bolj podoben. Striptizeta soglasja ni želela podpisati in se ni odrekla pravicam do zasebnosti. Producenti so tako brez njenega dovoljenja uporabili njeno zgodbo.