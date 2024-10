Stroga mama Eva Mendes: Hčerki nimata pametnih telefonov

Eva Mendes je zelo stroga mama, ki nikakor ne odstopa od svojih pravil. Z Ryanom Goslingom imata dve hčerki, 10-letno Esmeraldo in osemletno Amado, oba pa sta zelo striktna pri omejevanju pametnih telefonov in družbenih omrežij. Kot je razkrila igralka, jima ne dovolita, da imata svoje profile, obenem pa od njiju zahtevata tudi pomoč pri gospodinjskih opravilih.

Eva Mendes in Ryan Gosling sta izjemno stroga starša. Zvezdnika se pri vzgoji držita zelo strogih pravil, od katerih preprosto ne odstopata, saj ne želita, da bi bili njuni hčerki razvajeni. Čeprav redko razkrijeta kakšno podrobnosti iz svojega zasebnega življenja, je igralka tokrat razkrila nekoliko več.

Zakonca sta še posebej stroga pri uporabi pametnih telefonov in dostopu do družbenih omrežij. "Če bi svojima hčerkama dovolila biti na internetu, bi se počutila, kot da sem ju sredi noči spustila na sprehod po ulici," je za Sunday Times zaupala 50-letnica, ki je mama 10-letne Esmeralde in osemletne Amade. "Vem, da se sliši ekstremno, a takšni so moji občutki," je še dodala.

Obenem je v intervjuju poudarila, da se njeni dekleti šolata doma, in nekoliko več razkrila o vzgoji. "Z Ryanom jima skušava pokazati, da sta privilegirani zaradi najinega uspeha," je povedala in nadaljevala: "Razloživa jima, kako sem odraščala sama in da nisem imela vsega v življenju. Povem jima tudi, česa ni imel njun oče, ko je bil majhen, in da sva se morala boriti, živeti iz meseca v mesec. Ampak tega ne bosta razumeli drugače, kot če to izkusita sami."

