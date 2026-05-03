Stroga pravila Met Gale: zvezdniki jih radi kršijo

'Selfiji' so prepovedani

Velik dejavnik, ki prispeva k ekskluzivnosti in skrivnostnosti Met Gale, je prepoved mobilnih telefonov na večerji, ki se odvije v notranjosti Metropolitanskega muzeja. A tudi zvezdniki so zgolj ljudje, ki želijo poseben večer ovekovečiti s 'prepovedanim selfijem'. Tekom let so slavni obrazi večkrat prekršili pravilo prepovedi fotografiranja, fotografije pa kasneje delili na družbenih omrežjih. Med najbolj odmevnimi prekrški je fotografija, ki jo je kopica znanih obrazov posnela na stranišču. Na fotografiji so med drugim Kim Kardashian, Kylie in Kendall Jenner, A$AP Rocky, Diddy in Paris Jackson.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Prepovedani zvezdniški 'selfiji' z Met Gale. Profimedia

Prepovedani zvezdniški 'selfiji' z Met Gale. Profimedia

Prepovedani zvezdniški 'selfiji' z Met Gale. Profimedia

Prepovedani zvezdniški 'selfiji' z Met Gale. Profimedia







Kajenje ni dovoljeno

Še eno pravilo, ki ga znani na Met Gali radi prekršijo, je prepoved kajenja v notranjosti muzeja. Ne le, da organizatorji s tem želijo zaščititi razstavo oblek, temveč tudi vseh drugih dragocenih eksponatov, ki domujejo v muzeju. Pravilo je pred leti prekršila manekenka Bella Hadid, ki si je cigareto privoščila kar na tleh stranišča. Pri tem ni bila edina, cigareto sta prižgala tudi igralca Dakota Johnson in Rami Malek.

Zvezdniki, ki so si privoščili cigareto na Met Gali. FOTO: Profimedia

Dostop zgolj z vabilom in plačano (zelo drago) vstopnico

Na Met Galo lahko pridejo le tisti, ki jih je gostiteljica Anna Wintour povabila osebno. Četudi določena znamka zakupi mizo za več deset tisočakov, ima nekdanja dolgoletna urednica modne biblije Vogue pri seznamu gostov zadnjo in odločilno besedo. Vabilo pa ni zadnji korak. Ko ga povabljenec prejme, mora seči globoko v žep, da kupi vstopnico. Po poročanju tujih medijev so se cene lanskoletnih vstopnic začele pri 64 tisočakih, visoke vsote pa zvezdnikom pogosto pokrijejo modne hiše in druge znamke, pod okriljem katerih se sprehodijo po rdeči preprogi. Vstopnica vključuje zgodnji ogled muzejske razstave, koktajle, večerjo in dostop do najbolj ekskluzivne zabave v letu. Denar od prodaje prispeva tudi k letnim razstavam in delovanju Inštituta za kostume Metropolitanskega muzeja.

Cene vstopnic segajo v nebo, dostop je možen le z vabilom. FOTO: Profimeda

Kodeks oblačenja ni priporočilo, je zahteva

Ko sta tema razstave in kodeks oblačenja določena, zvezdniki že mesece vnaprej sodelujejo z oblikovalci in stilisti, saj Anna Wintour pred velikim večerom odobri vse videze. Zakaj bi sploh obstajala tema, če se je ne bi smeli držati? Letošnji kodeks se glasi 'Moda je umetnost' in "goste vabi, da izrazijo svoj odnos do mode kot utelešene umetniške oblike". Dober primer je leta 2018 ponudila glasbena zvezdnica Rihanna, ko je Metropolitanski muzej gostil razstavo z naslovom Nebeška telesa: Moda in katoliška imaginacija, kodeks večera pa se je glasil 'najboljša nedeljska oprava'. Rihanna je navdih črpala pri svetem očetu - papežu.

Rihanna v kreaciji, ki jo je navdihnil papež. FOTO: AP

Obvezna polnoletnost in vnaprej določen sedežni red

Še dve strogi pravili ekstravagantnega modnega dogodka narekujeta, da morajo biti povabljenci starejši od 18 let, dokončni sedežni red znotraj muzeja pa določen že vsaj mesec vnaprej. Organizatorka dogodka Eaddy Kiernan je reviji Vogue razkrila, da razvrščanje zvezdnikov prinaša svoje izzive - med drugim morajo paziti, da v bližino ne posedejo bivših partnerjev.

'Ne' česnu in čebuli

Anna Wintour je prepovedala uporabo drobnjaka, čebule in česna pri sestavi jedilnika za svečano večerjo. Ne le, da se s tem izognejo slabemu zadahu gostov, dolgoletna urednica je priznala, da so to tudi "tri stvari, ki mi niso najbolj pri srcu".