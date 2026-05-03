Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Stroga pravila Met Gale: zvezdniki jih radi kršijo

New York, 03. 05. 2026 14.40 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
E.M.
Lady Gaga, Met Gala 2019

Prepoved fotografiranja, kajenja in uporabe drobnjaka, čebule in česna pri pripravi slavnostne večerje. To so le tri od številnih strogih pravil ekstravagantnega modnega dogodka Met Gala, ki se bo prvi ponedeljek v maju že tradicionalno odvil v newyorškem Metropolitanskem muzeju. Katera pravila zvezdniki najraje kršijo?

'Selfiji' so prepovedani

Velik dejavnik, ki prispeva k ekskluzivnosti in skrivnostnosti Met Gale, je prepoved mobilnih telefonov na večerji, ki se odvije v notranjosti Metropolitanskega muzeja. A tudi zvezdniki so zgolj ljudje, ki želijo poseben večer ovekovečiti s 'prepovedanim selfijem'. Tekom let so slavni obrazi večkrat prekršili pravilo prepovedi fotografiranja, fotografije pa kasneje delili na družbenih omrežjih. Med najbolj odmevnimi prekrški je fotografija, ki jo je kopica znanih obrazov posnela na stranišču. Na fotografiji so med drugim Kim Kardashian, Kylie in Kendall Jenner, A$AP Rocky, Diddy in Paris Jackson.

Kajenje ni dovoljeno

Še eno pravilo, ki ga znani na Met Gali radi prekršijo, je prepoved kajenja v notranjosti muzeja. Ne le, da organizatorji s tem želijo zaščititi razstavo oblek, temveč tudi vseh drugih dragocenih eksponatov, ki domujejo v muzeju. Pravilo je pred leti prekršila manekenka Bella Hadid, ki si je cigareto privoščila kar na tleh stranišča. Pri tem ni bila edina, cigareto sta prižgala tudi igralca Dakota Johnson in Rami Malek.

Zvezdniki, ki so si privoščili cigareto na Met Gali.
Zvezdniki, ki so si privoščili cigareto na Met Gali.
FOTO: Profimedia

Dostop zgolj z vabilom in plačano (zelo drago) vstopnico

Na Met Galo lahko pridejo le tisti, ki jih je gostiteljica Anna Wintour povabila osebno. Četudi določena znamka zakupi mizo za več deset tisočakov, ima nekdanja dolgoletna urednica modne biblije Vogue pri seznamu gostov zadnjo in odločilno besedo.

Vabilo pa ni zadnji korak. Ko ga povabljenec prejme, mora seči globoko v žep, da kupi vstopnico. Po poročanju tujih medijev so se cene lanskoletnih vstopnic začele pri 64 tisočakih, visoke vsote pa zvezdnikom pogosto pokrijejo modne hiše in druge znamke, pod okriljem katerih se sprehodijo po rdeči preprogi.

Vstopnica vključuje zgodnji ogled muzejske razstave, koktajle, večerjo in dostop do najbolj ekskluzivne zabave v letu. Denar od prodaje prispeva tudi k letnim razstavam in delovanju Inštituta za kostume Metropolitanskega muzeja.

Cene vstopnic segajo v nebo, dostop je možen le z vabilom.
Cene vstopnic segajo v nebo, dostop je možen le z vabilom.
FOTO: Profimeda

Kodeks oblačenja ni priporočilo, je zahteva

Ko sta tema razstave in kodeks oblačenja določena, zvezdniki že mesece vnaprej sodelujejo z oblikovalci in stilisti, saj Anna Wintour pred velikim večerom odobri vse videze. Zakaj bi sploh obstajala tema, če se je ne bi smeli držati? Letošnji kodeks se glasi 'Moda je umetnost' in "goste vabi, da izrazijo svoj odnos do mode kot utelešene umetniške oblike".

Dober primer je leta 2018 ponudila glasbena zvezdnica Rihanna, ko je Metropolitanski muzej gostil razstavo z naslovom Nebeška telesa: Moda in katoliška imaginacija, kodeks večera pa se je glasil 'najboljša nedeljska oprava'. Rihanna je navdih črpala pri svetem očetu - papežu.

Rihanna v kreaciji, ki jo je navdihnil papež.
Rihanna v kreaciji, ki jo je navdihnil papež.
FOTO: AP

Obvezna polnoletnost in vnaprej določen sedežni red

Še dve strogi pravili ekstravagantnega modnega dogodka narekujeta, da morajo biti povabljenci starejši od 18 let, dokončni sedežni red znotraj muzeja pa določen že vsaj mesec vnaprej. Organizatorka dogodka Eaddy Kiernan je reviji Vogue razkrila, da razvrščanje zvezdnikov prinaša svoje izzive - med drugim morajo paziti, da v bližino ne posedejo bivših partnerjev.

'Ne' česnu in čebuli

Anna Wintour je prepovedala uporabo drobnjaka, čebule in česna pri sestavi jedilnika za svečano večerjo. Ne le, da se s tem izognejo slabemu zadahu gostov, dolgoletna urednica je priznala, da so to tudi "tri stvari, ki mi niso najbolj pri srcu".

Razlagalnik

Anna Wintour je britansko-ameriška novinarka in urednica, ki od leta 1988 vodi ameriško izdajo revije Vogue. Zaradi svojega izjemnega vpliva na modno industrijo, sposobnosti odkrivanja novih oblikovalskih talentov in njenega prepoznavnega osebnega stila, ki vključuje značilno pričesko in sončna očala, jo pogosto imenujejo 'kraljica mode'. Njena vloga pri organizaciji dogodka Met Gala je ključna, saj s svojo avtoriteto določa seznam povabljenih gostov in usmerja potek celotnega večera.

Inštitut za kostume je oddelek znotraj Metropolitanskega muzeja umetnosti v New Yorku, ki hrani obsežno zbirko več kot 33.000 predmetov, ki predstavljajo zgodovino mode od 15. stoletja do danes. Njegova glavna naloga je ohranjanje, raziskovanje in razstavljanje modnih kosov kot pomembnih kulturnih in umetniških artefaktov. Met Gala služi kot glavni letni dogodek za zbiranje sredstev, ki omogočajo delovanje inštituta ter financiranje njegovih prestižnih razstav.

Metropolitanski muzej umetnosti, pogosto imenovan preprosto 'The Met', je eden največjih in najbolj obiskanih muzejev umetnosti na svetu, ki se nahaja na vzhodnem robu Centralnega parka v New Yorku. Ustanovljen je bil leta 1870 in hrani več kot dva milijona umetniških del, ki zajemajo več kot 5.000 let svetovne zgodovine, od starodavnih civilizacij do sodobnih umetniških dosežkov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
met gala moda pravila

'Hitrost, hrup in kaos': zvezdniki navdušeni nad formulo 1

Teška prometna nesreća na Jadranskoj magistrali
Srbija na 104. mjestu liste o slobodi medija, Hrvatska na 53.
Četiri horoskopska znaka koja imaju najveće šanse za razvodom
Fran Olujić o detaljima izručenja Vedrana Pavleka
Vlasnik vezao psa za automobil i vukao ga po Šibeniku! Policija ga je pronašla i uhitila
Razbojništvo na Črnomercu
Promijenjen termin utrke F1, evo gdje gledati Veliku nagradu Miamija
Župana gađala pepeljarama, pa prva 'prespavala' u novootvorenoj postaji
Prošetala u ultrakratkim hlačicama i nastao je kaos-Kamerman zbog Ivane Knoll izgubio fokus
Naši po svijetu - Nino prešao put od jurte do Silikonske doline -'Te ljude veže ista nit'
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Imate doma trmastega bikca?
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
zadovoljna
Portal
Po več kot 40 letih zaljubljena kot še nikoli prej
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam
Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam
Njen kolagen je navdušil Slovenke
Njen kolagen je navdušil Slovenke
vizita
Portal
Preživela možgansko kap ter prestala kar šest operacij na srcu in hrbtenici
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Nenadna bolečina v glavi: možni vzroki, ki niso migrena"
Nenadna bolečina v glavi: možni vzroki, ki niso migrena"
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
cekin
Portal
Zakaj je molk zaposlenih največji alarm za vsakega vodjo?
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
moskisvet
Portal
Po 40. letu telo ne odpušča več: ta 3 živila so večja težava, kot si mislite
Bila je ena najboljših tenisačic na svetu, nato pa so njeno kariero pretresli škandali
Bila je ena najboljših tenisačic na svetu, nato pa so njeno kariero pretresli škandali
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
dominvrt
Portal
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Kače na dvorišču: kako preprečiti njihov prihod in kaj storiti, če jih opazite
Kače na dvorišču: kako preprečiti njihov prihod in kaj storiti, če jih opazite
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
okusno
Portal
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
voyo
Portal
Naključni morilec
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692