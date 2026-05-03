Stroga pravila Met Gale: zvezdniki jih radi kršijo

'Selfiji' so prepovedani
Velik dejavnik, ki prispeva k ekskluzivnosti in skrivnostnosti Met Gale, je prepoved mobilnih telefonov na večerji, ki se odvije v notranjosti Metropolitanskega muzeja. A tudi zvezdniki so zgolj ljudje, ki želijo poseben večer ovekovečiti s 'prepovedanim selfijem'. Tekom let so slavni obrazi večkrat prekršili pravilo prepovedi fotografiranja, fotografije pa kasneje delili na družbenih omrežjih. Med najbolj odmevnimi prekrški je fotografija, ki jo je kopica znanih obrazov posnela na stranišču. Na fotografiji so med drugim Kim Kardashian, Kylie in Kendall Jenner, A$AP Rocky, Diddy in Paris Jackson.
Kajenje ni dovoljeno
Še eno pravilo, ki ga znani na Met Gali radi prekršijo, je prepoved kajenja v notranjosti muzeja. Ne le, da organizatorji s tem želijo zaščititi razstavo oblek, temveč tudi vseh drugih dragocenih eksponatov, ki domujejo v muzeju. Pravilo je pred leti prekršila manekenka Bella Hadid, ki si je cigareto privoščila kar na tleh stranišča. Pri tem ni bila edina, cigareto sta prižgala tudi igralca Dakota Johnson in Rami Malek.
Dostop zgolj z vabilom in plačano (zelo drago) vstopnico
Na Met Galo lahko pridejo le tisti, ki jih je gostiteljica Anna Wintour povabila osebno. Četudi določena znamka zakupi mizo za več deset tisočakov, ima nekdanja dolgoletna urednica modne biblije Vogue pri seznamu gostov zadnjo in odločilno besedo.
Vabilo pa ni zadnji korak. Ko ga povabljenec prejme, mora seči globoko v žep, da kupi vstopnico. Po poročanju tujih medijev so se cene lanskoletnih vstopnic začele pri 64 tisočakih, visoke vsote pa zvezdnikom pogosto pokrijejo modne hiše in druge znamke, pod okriljem katerih se sprehodijo po rdeči preprogi.
Vstopnica vključuje zgodnji ogled muzejske razstave, koktajle, večerjo in dostop do najbolj ekskluzivne zabave v letu. Denar od prodaje prispeva tudi k letnim razstavam in delovanju Inštituta za kostume Metropolitanskega muzeja.
Kodeks oblačenja ni priporočilo, je zahteva
Ko sta tema razstave in kodeks oblačenja določena, zvezdniki že mesece vnaprej sodelujejo z oblikovalci in stilisti, saj Anna Wintour pred velikim večerom odobri vse videze. Zakaj bi sploh obstajala tema, če se je ne bi smeli držati? Letošnji kodeks se glasi 'Moda je umetnost' in "goste vabi, da izrazijo svoj odnos do mode kot utelešene umetniške oblike".
Dober primer je leta 2018 ponudila glasbena zvezdnica Rihanna, ko je Metropolitanski muzej gostil razstavo z naslovom Nebeška telesa: Moda in katoliška imaginacija, kodeks večera pa se je glasil 'najboljša nedeljska oprava'. Rihanna je navdih črpala pri svetem očetu - papežu.
Obvezna polnoletnost in vnaprej določen sedežni red
Še dve strogi pravili ekstravagantnega modnega dogodka narekujeta, da morajo biti povabljenci starejši od 18 let, dokončni sedežni red znotraj muzeja pa določen že vsaj mesec vnaprej. Organizatorka dogodka Eaddy Kiernan je reviji Vogue razkrila, da razvrščanje zvezdnikov prinaša svoje izzive - med drugim morajo paziti, da v bližino ne posedejo bivših partnerjev.
'Ne' česnu in čebuli
Anna Wintour je prepovedala uporabo drobnjaka, čebule in česna pri sestavi jedilnika za svečano večerjo. Ne le, da se s tem izognejo slabemu zadahu gostov, dolgoletna urednica je priznala, da so to tudi "tri stvari, ki mi niso najbolj pri srcu".
Anna Wintour je britansko-ameriška novinarka in urednica, ki od leta 1988 vodi ameriško izdajo revije Vogue. Zaradi svojega izjemnega vpliva na modno industrijo, sposobnosti odkrivanja novih oblikovalskih talentov in njenega prepoznavnega osebnega stila, ki vključuje značilno pričesko in sončna očala, jo pogosto imenujejo 'kraljica mode'. Njena vloga pri organizaciji dogodka Met Gala je ključna, saj s svojo avtoriteto določa seznam povabljenih gostov in usmerja potek celotnega večera.
Inštitut za kostume je oddelek znotraj Metropolitanskega muzeja umetnosti v New Yorku, ki hrani obsežno zbirko več kot 33.000 predmetov, ki predstavljajo zgodovino mode od 15. stoletja do danes. Njegova glavna naloga je ohranjanje, raziskovanje in razstavljanje modnih kosov kot pomembnih kulturnih in umetniških artefaktov. Met Gala služi kot glavni letni dogodek za zbiranje sredstev, ki omogočajo delovanje inštituta ter financiranje njegovih prestižnih razstav.
Metropolitanski muzej umetnosti, pogosto imenovan preprosto 'The Met', je eden največjih in najbolj obiskanih muzejev umetnosti na svetu, ki se nahaja na vzhodnem robu Centralnega parka v New Yorku. Ustanovljen je bil leta 1870 in hrani več kot dva milijona umetniških del, ki zajemajo več kot 5.000 let svetovne zgodovine, od starodavnih civilizacij do sodobnih umetniških dosežkov.
