Strokovnjaki opozorili: Možnost izbruha ošpic po Shakirinem koncertu

Na Shakirinem koncertu v zvezni državi New Jersey je bila oseba, okužena z ošpicami, zato je sedaj ogroženih več tisoč ljudi. Da bi lahko bolezen izbruhnila med širše prebivalstvo, so v opozorilu prebivalcem sporočili zdravstveni strokovnjaki, ki so sprejeli in zdaj zdravijo osebo, ki je okužena, pred dnevi pa se je udeležila pevkinega koncerta.

Oseba, okužena z ošpicami, bi lahko okužila več tisoč ljudi, ki so se udeležili Shakirinega koncerta v New Jerseyju. Ministrstvo za zdravje te zvezne države je v sporočilu za javnost zapisalo, da so odkrili nov primer obolelega, ki se je udeležil pevkinega koncerta na stadionu MetLife, ogroženi pa bi lahko bili vsi, ki so bili prisotni, simptome bolezni pa lahko razvijejo še več dni po tem, ko so bili v stiku z okuženo osebo.

Na Shakirinem koncertu v New Jerseyju je bila oseba, okužena z ošpicami. FOTO: Profimedia icon-expand

Strokovnjaki so tako že pozvali vse, ki so bili na stadionu in sumijo, da bi lahko bili okuženi ali so že zboleli, da pred obiskom zdravnika pokličejo zdravstveno ustanovo: "Sklenejo se lahko posebni dogovori, s pomočjo katerih bodo zdravstveni delavci lažje ocenili potencialno okužbo in tako obvarovali ostale paciente."