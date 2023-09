Strokovnjaki svetujejo zvezdnikom: 'Ne izpodbijajte svoje predporočne pogodbe'

Pa vendar sta dobila zakonca v dveh desetletjih skupnega življenja tri otroke, igralčevo premoženje se je povečalo na 400 milijonov dolarjev (375 milijonov evrov) in zato se je zdelo, da bo ob ločitvi Christine dobila veliko več kot zgolj 1,4 milijona na začetku obljubljenih dolarjev. Nespametno je poskušala izpodbijati predporočno pogodbo in skoraj izgubila vse.

V svoji poklicni karieri je bila priča že zelo slabim poskusom predporočnih pogodb zvezdnikov, katerih premoženje se je gibalo med 500 milijoni in 3 milijardami dolarjev (med 449 milijoni in 2,8 milijardami evrov). Takšne količine denarja bi seveda radi zaščitili, še posebej pred nezvestimi partnerji.

Odvetnica Chemtobova , ki je pomagala do zakonske razveze ameriški igralki Mary-Kate Olsen , kuharskemu mojstru Bobbyju Flayu , oblikovalki Tory Burch ter ostalim slavnim, poudarja predvsem, da je pred podpisom predporočne pogodbe potreben razmislek. Premalo zvezdnikov se zaveda, da se s to pogodbo na nek način odrečejo svojim pravicam. "Od mene ne boš dobila ničesar, a če se ločiva, ti bom dal 100.000 dolarjev za vsako leto, ko bova poročena. Dovolil ti bom, da ostaneš v hiši, dokler otroci ne dopolnijo 22 let," izpostavi primere, ko v zameno za svoje pravice dobiš ugodnosti. Na tak način deluje predporočna pogodba. Nedopustni so primeri: " Želim, da podpišeš predporočno pogodbo, a v zameno ne dobiš nič."

Kako je s predporočno pogodbo v primerih nezvestobe in kršenja ostalih klavzul?

"Imam veliko strank s pogodbami, ki določajo, da vsakič, ko zakonec prevara, moja stranka dobi hišo, denar ali nakit. To je na nek način poravnava za slabo vedenje in hkrati motivacija," izpostavi Chemtobova primere v praksi. Seveda obstajajo primeri, ko se njena stranka zaveda, da jo partner vara in takrat sliši: "Resnično se želim ločiti, vendar piše v moji predporočni pogodbi, da dobim 10 milijonov dolarjev, če zdrži zakon pet let." Takrat jim predlaga, naj počakajo in se pretvarjajo, da je vse v najlepšem redu. Potem naj s partnerjem sklenejo poporočno pogodbo z novimi določili, ki bodo zagotovila, da bodo dobili ob ločitvi od nezvestega partnerja še več denarja.

Najpomembnejše tako ostaja sledenje pravilom. Nikoli ne podpišite pogodbe, ki je predhodno ne bi razdelali s svojim odvetnikom, zelo težko se jo namreč izpodbija.