Strokovnjakinja za govorico telesa o odnosu med Meghan in Harryjem

Princ Harryin vojvodinja Meghan Markle sta si v Olimpijskem parku kraljice Elizabete (Queen Elizabeth Olympic Park) pred kratkim ogledala tekmo bejzbola med rivalskima ekipama Boston Red Sox in New York Yankees. Na zelenici ni manjkalo niti nadebudnih fotografov, ki so ovekovečili trenutke nasmejanih novopečenih staršev v družbi znanih športnikov.Judi James, pisateljica in strokovnjakinja za govorico telesa je analizirala njuno vedenje in obrazno mimiko ter prišla do zaključka, da sta zakonca zdaj, po prihodu prvorojenca Archieja, bolj zaljubljena kot kdajkoli prej.