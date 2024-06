Strokovnjakinja za govorico telesa: William je ponosen na Kate

Vrnitev princese Catherine v javnost, pa čeprav zgolj za parado v čast rojstnega dne kralja Karla, je bila pretekli vikend glavna tema vseh britanskih medijev. Številni so namreč do potankosti analizirali izbor oblačil, obnašanje in celo poglede med člani kraljeve družine. Še posebej sta izstopala princ William in njegova soproga. Kaj so izdajali njuni ljubeči pogledi na balkonu Buckinghamske palače?

Sobotna rojstnodnevna parada Pozdrav zastavi, ki je v čast rojstnemu dnevu kralja Karla potekala v Londonu, je letos pritegnila še posebej veliko pozornosti svetovne javnosti. Prav omenjen dogodek je bil namreč prvi, na katerem se je po dolgem času spet pojavila princesa Catherine.

Ko se je peljala s kočijo, je svet končno dočakal njen znameniti nasmeh. FOTO: Profimedia icon-expand

42-letnica, ki se je iz javnosti umaknila zaradi zdravljenja raka, je bila seveda z vsakim korakom pod drobnogledom javnosti. Sprva so jo fotografi ujeli v avtomobilu ob soprogu princu Williamu in otrocih. Njen obraz je bil takrat še nekoliko žalosten in utrujen, ko se je peljala s kočijo, pa je svet končno dočakal njen znameniti nasmeh.

Princ William in princesa Catherine sta si izmenjevala zaljubljene poglede. FOTO: Profimedia icon-expand

Najbolj težko pričakovan trenutek je bil prihod članov kraljeve družine na balkon Buckinghamske palače. Tam se je zvrstila celotna družina, strokovnjaki za govorico telesa pa so bili še posebej pozorni na komunikacijo med princem Williamom in princeso Catherine. "Največji znak njune medsebojne ljubezni se je zgodil v trenutku, ko sta se njuna pogleda končno srečala. Williamove oči in ustnice so izdale njegov notranji ponos in morebitno olajšanje, da njegova lepa žena spet stoji poleg njega, medtem ko mu je Kate, ki se je do tega trenutka vidno sprostila, vrnila s širokim, ljubečim nasmehom," je za Daily Mail razkrila Judi James.