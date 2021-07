Strta Severina izlila svojo bolečino zaradi sinove odsotnosti

"20 mesecev je minilo, odkar so mojega sina izselili iz njegovega doma, kjer je mirno živel sedem let in pol ... Brez vprašanj, na grd način, isti dan ... Še begunce izselijo s svojimi materami ... V teh tridesetih letih, odkar prepevam, je moje slike s svojimi otroki objavilo več ljudi, kot sem lahko fotografij s svojim otrokom objavila sama. Ne kot Severina, ampak kot ponosna mama. To mi je prepovedano, zato vam podarjam pesem zasedbe Zagrepčanke i dečki ... Hvala vsem za podporo," je strta Severina zapisala na Instagramu in ob tem delila posnetek svojega nastopa z zasedbo Zagrepčanke i dečki, s katerimi so izvedli njeno pesem Rodjeno moje.