Strta zaradi izgube: Hvala za vajino ljubezen

Izguba hišnega ljubljenčka, ki nam obogati življenje ter v dom vnese veselje in toplino, je brez dvoma boleča. In prav s to bolečino se te dni sooča igralka in plesalka Julianne Hough, ki se je morala posloviti kar od dveh psičk.

Strta Julianne Hough žaluje. FOTO: Profimedia Julianne Houghžaluje za izgubo svojih psičk Lexi (21. julij 2008–28. september 2019) in Harley(28. marec 2011–28. september 2019). Lexi je bila stara 11 let, Harley pa osem. Od njiju se je poslovila z zelo čustvenim zapisom na Instagramu. Lexi in Harley ni več. FOTO: Profimedia "Popolna ljubezen je tista, ki je bila v nas. Moje srce se je napolnilo in začutilo resnično vse tisto, kar je mogoče. Za vedno sem vama hvaležna. Hvala za vajino ljubezen. Hvala, ker sta bili moja otročička, moji hčerkici. Hvala, ker sta me izbrali. Hvala, ker sta me naučili, kako biti vajina 'mati'," je na Instagramu s strtim srcem zapisala Julianne Houghin nadaljevala: "Hvala, ker sta mi dovolili, da sem vama dajala in od vaju prejemala ljubezen. Hvala za vajine poljubčke. Hvala za vajino vsakodnevno razsvetlitev, sleherne minute. Hvala za vajini duši. Hvala, ker sta me ščitili. Hvala, ker sta mi dovolili, da sem vaju varovala. Hvala, ker sta varovali druga drugo. Hvala za brezčasne spomine. Hvala za vajino čarobnost. Hvala, ker sta bili najbolj zanesljivi in stalni bitji v mojem življenju. Zahvaljujem se vama, da sta bili takšni. Hvala, ker sta bili moji zaščitnici na zemlji, zdaj pa sta še večji. Še nikoli nisem občutila takšne ljubezni, kakršna je bila naša. Pogrešam vaju in vedno vaju bom imela rada. Zdaj sta svobodni." Zvezdnica je nosila obeska z imeni svojih psičk. FOTO: Profimedia Na Instagramu se je oglasil tudi Juliannin mož, 36-letni hokejist Brooks Laich, ki je zapisal: "Njuna tragična smrt je naju z ženo povsem strla. Lexi in Harley nista bila samo hišna ljubljenčka, bila sta najina otroka in imela sva jih neizmerno rada." Vzroka smrti psičk slavna zakonca nista delila z javnostjo.