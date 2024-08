Strte 'swiftije' na Dunaju tolažijo z brezplačnimi pozornostmi.

Vsem imetnikom koncertnih vstopnic je namreč na določenih točkah ponujeno zastonj okrepčilo, znan ponudnik nakita pa je zanje ustvaril posebno brezplačno ogrlico. Dunajska turistična organizacija je na svojem uradnem Instagramovem profilu delila imena ponudnikov, ki bodo imetnike vstopnic potolažili z manjšo pozornostjo. Med njimi je tudi zlatarna, ki jih je nagradila s "kristalnim presenečenjem". Zaradi velikega navala je ogrlic hitro zmanjkalo, zato so v trgovini pripravili še posebna znižanja. Za posebno ceno so obesek, posvečen prav turneji The Eras Tour, ponujali tudi v zlatarnah drugega znanega ponudnika.

Škodo so skušali popraviti tudi pri avstrijski letalski družbi, kjer so kupcem letalskih kart ponudili posebne vavčerje, na enem od letov pa na voziček s pijačo in prigrizki pritrdili napis: "Uspe nam lahko tudi s strtim srcem," s katerim so se navezali na pevkin hit I Can Do It With a Broken Heart. Na oboževalce glasbene zvezdnice je pomislila tudi trgovina v Sloveniji, in sicer znan ponudnik pripomočkov za sodobno tehnologijo. "Ko gre vse narobe, daj glasbo bolj naglas," so sporočili in kupcem namenili popuste za nakup zvočnikov in slušalk.