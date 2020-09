Suareza sumijo goljufije na izpitu iz italijanščine

Italijanska finančna policija Guardia di Finanza je preiskala izpit italijanščineLuisa Suareza in domnevno razkrila, da je urugvajski napadalec vnaprej poznal vsa vprašanja.

Suarez je prejšnji teden odletel v Perugio in opravil preizkus italijanščine, da bi pospešil pridobitev italijanskega potnega lista. Juventus je namreč že zapolnil svojo kvoto igralcev zunaj EU, zato se Suarez brez italijanskega državljanstva ni mogel pridružiti torinski stari dami.

Prestop pozneje ni uspel, vendar bi Suarez lahko zašel v težave, potem ko sta Guardia di Finanza in tožilstvo v Perugii ugotovila vrsto nepravilnosti na preizkusu certificiranja, ki je potekal prejšnji teden.

La Repubblica razkriva, da je Suarez dobil vprašanja vnaprej, Corriere della Sera pa piše, da so se zato znašli v preiskavi rektorica Univerze za tujce v Perugii Giuliana Grego Bolli, generalna direktorica Simone Olivieri in direktorica Centra za ocenjevanje in izdajo certifikatov o znanju jezika Stefania Spina.

Suarezov prestop v Juventus je spodletel, a Urugvajec bo zagotovo zapustil Barcelono.