Suki Waterhouse hospitalizirana zaradi nošenja pretesnih hlač

Igralka in pevka Suki Waterhouse je razkrila, da je bila pred šestimi meseci hospitalizirana zaradi kile, ki jo je povzročilo nošenje pretesnih hlač. 33-letnica je novico sporočila prek omrežja X, kamor je delila dve fotografiji. Eno z njene turneje, na drugi pa je ležala v bolniški postelji. Fotografijama je pripisala: "'Suki, nikoli več ne tvitaš' – bi kdaj pomislili, da sem pred šestimi meseci nosila tako tesne hlače, da sem dobila kilo, in me je bilo preveč strah, da bi vam to povedala?"