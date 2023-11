Suki Waterhouse na nastopu sporočila, da bo postala mamica

"Danes sem še posebej bleščeča, ker sem mislila, da bi vas to lahko odvrnilo od nečesa drugega, kar se dogaja," je zapisano ob posnetku, iz katerega je razvidno, da pod njenim srcem raste novo življenje. Zvezdnica je bila oblečena v kratko svetlečo roza obleko, pernati plašč, škornje in hlačne nogavice, ki so se prav tako zelo svetile. "Nisem prepričana, ali je delovalo," je še dodala v smehu.

31-letna zvezdnica svojega prvega otroka pričakuje s partnerjem Robertom Pattisonom, s katerim sta skupaj že več kot pet let. Pred časom sta se tudi skupaj preselila in Suki je takrat razkrila, da je bilo to zanjo izjemno težko. "Prvič sem se preselila k fantu in zame je bil to velik izziv. Do sedaj sem vedno živela sama," je povedala in dodala, da je svojemu fantu hvaležna, da je sprejel njen kaos ob vselitvi.