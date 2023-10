Suki Waterhouse o fantu Robertu Pattisonu: Sprejel je moj kaos

Suki Waterhouse in Robert Pattison sta par že od leta 2018, a sta se šele pred kratkim odločila, da bosta zaživela skupaj. Za 31-letno manekenko je bilo to prvič, da se je preselila k fantu, zato ji je bilo izredno težko. Nikakor se ni znala vseliti, njene stvari so ležale povsod in pri pospravljanju ji je morala pomagati čistilka, kot je kasneje priznala, pa je hvaležna, da 37-letnega igralca njen kaos ni motil.

"Prvič sem se preselila k fantu in zame je bil to velik izziv. Do sedaj sem vedno živela sama," je o svoji prvi selitvi povedala Suki Waterhouse. "Ker sem se preselila, sem čutila zelo hudo tesnobo. Težko sem se poslovila celo od svojih rastlin. Ko sem prišla v stanovanje, sem vse pustila zapakirano," je razkrila v podcastu Apple's Driven Minds: A Type 7.

icon-expand Suki Waterhouse in Robert Pattison sta par že od leta 2018, a sta šele zdaj začela živeti skupaj. FOTO: Profimedia

Manekenka je v pogovoru dejala, da je morala za pomoč pri pospravljanju najeti celo čistilko, a da njenega fanta Roberta Pattisona njen nered sploh ni motil. "Tako sem vesela, da je dobro sprejel moj kaos. Nikoli mi ni nič rekel," je svojega fanta pohvalila Suki, ki je še dodala, da se je igralcu to celo zdelo očarljivo in ni imel nikoli pomislekov o tem, da se preselita pod isto streho. Suki je med drugim razkrila tudi, da ima resnično srečo, ker sta se našla. Čeprav zvezdnika o svojem zasebnem življenju v javnosti ne govorita veliko, je zvezdnica vseeno priznala, da je v tokratni zvezi drugače. "Mogoče sama prej nisem bila pripravljena na to. Zdaj sem in lahko ljubezen vračam. Živim življenje, na katerega sem ponosna in ga želim deliti z nekom," je zaupala o njunem odnosu z zvezdnikom sage Somrak.