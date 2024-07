Suki Waterhouse o razhodu z Bradleyjem Cooperjem: Bilo je težko

Od razhoda Suki Waterhouse in Bradleyja Cooperja je minilo že skoraj 10 let, a se je zvezdnica šele zdaj odločila spregovoriti o njunem razmerju. Ko sta se leta 2013 zaljubila, je bila stara komaj 21 let, igralec pa je od nje starejši 17 let. Skupaj sta bila le dve leti, a njun razhod je bil po besedah manekenke vseeno zelo težak. Dodatna oteževalna okoliščina je bilo tudi dejstvo, da sta bila nenehno na očeh javnosti.

Suki Watherhouse in Bradley Cooper sta trenutno srečna v objemu vsak svojega partnerja, a od leta 2013 do leta 2015 sta drug drugemu grela posteljo. Od njunega razhoda je tako minilo že skoraj 10 let, manekenka pa se je šele sedaj odločila spregovoriti o njuni zvezi. "Bilo je temačno in težko," je dejala za britanski Vogue.

Med drugim je delila še nekaj podrobnosti o njunem razmerju oziroma kasnejšem razhodu, ki ga je dodatno oteževalo dejstvo, da se je vse skupaj dogajalo na očeh javnosti. "Danes sem močna, a ko se ti zgodi neka taka zgodba tako javno, je to izjemno težko, še posebej, ko ti ne gre dobro in tega ne moreš razložiti svetu," je bila iskrena. "Verjetno sem potrebovala desetletje, da sem se izoblikovala in da sem dejansko lahko šla naprej," je še dodala.

V intervjuju je celo priznala, da se je počutila izolirano in dezorientirano ter da je ljubezen pri tako rosnih letih s toliko starejšim partnerjem čudna izkušnja. "Stara sem bila 21, on pa 38. V 20. letih smo precej sadistični. Ljubezen, ki sem jo takrat doživela, je bila le fetišizacija in mislim, da ste kaznovani, ko ste ljubljeni le na tak način," je bila nazorna, obenem pa je dodala, da takšna srčna bolečina za vedno ostane v tebi.