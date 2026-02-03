Naslovnica
Tuja scena

'Sumljive okoliščine': mamo znane voditeljice 'najverjetneje ugrabili'

Arizona, 03. 02. 2026 07.35 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Savannah Guthrie

Savannah Guthrie velja za enega bolj prepoznavnih obrazov ameriške televizije. Je dolgoletna voditeljica pogovorne oddaje Today, ene izmed osrednjih jutranjih oddaj v ZDA. Čeprav bi se kmalu morala muditi v Milanu, kjer bi vodila posebno oddajo ob začetku olimpijskih iger, se voditeljica sooča s težko preizkušnjo.

Ameriška policija verjame, da so mamo znane televizijske voditeljice Savannah Guthrie 'najverjetneje ugrabili' iz njenega domovanja v Arizoni. Šerif okrožja Pima Chris Nanos je za PageSix dejal, da preiskovalci verjamejo, da so 84-letnico, ki je pogrešana od nedelje, "odpeljali od doma proti njeni volji, verjetno sredi noči". Dodal je, da to "vključuje morebitno ugrabitev".

Savannah Guthrie
Savannah Guthrie
FOTO: Profimedia

Nanos je za CNN pojasnil, da gre za žensko v osemdesetih, ki zaradi več bolezni sama ne bi mogla preteči več kot 50 metrov. Dodal je, da ima po pol stoletja izkušenj v stroki občutek, da bi lahko šlo za ugrabitev in pojasnil, da "ga je nekaj, kar so mu povedali o tem dogodku, prepričalo, da gre za več kot le pogrešano osebo". Na vprašanje, ali obstajajo dokazi, da je bila 84-letna Nancy Guthrie poškodovana, Nanos ni želel dati komentarja.

Po navedbah šerifovega oddelka okrožja Pima so pogrešano nazadnje videli v soboto zvečer okoli 21.30, ko so jo po večerji z družino odpeljali do njenega doma v Catalina Foothills. Nancy je bila kot pogrešana iz svojega doma v Tucsonu prijavljena v nedeljo okoli 11. ure zjutraj, ker se ni pojavila v cerkvi. Oblasti njeno izginotje trenutno obravnavajo kot kaznivo dejanje.

Pogrešana Nancy Guthrie
Pogrešana Nancy Guthrie
FOTO: AP

"Zdaj, ko smo obdelali kraj dogodka, verjamemo, da dejansko imamo kraj zločina, in prosimo skupnost za pomoč," je Nanos dejal na ponedeljkovi tiskovni konferenci. "Nancy ni odšla sama, okoliščine na kraju dogodka so sumljive narave." Razmere so še posebej kritične, saj Nancy za preživetje potrebuje nujna vsakodnevna zdravila.

Hčerka pogrešane naj bi medtem že odpovedala pot v Milano in vodenje posebne oddaje ob otvoritvi zimskih olimpijskih iger, predstavnik družine pa je za The Post dejal: "Potrjujemo lahko, da gre za primer pogrešane osebe in da družina tesno sodeluje z lokalnimi organi pregona. Če ima kdo kakršne koli informacije, naj se obrne na šerifov oddelek okrožja Pima. Družina je hvaležna za pomoč, misli in molitve."

Savannah Guthrie mama ugrabitev voditeljica

