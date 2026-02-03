'Sumljive okoliščine': mamo znane voditeljice 'najverjetneje ugrabili'

Ameriška policija verjame, da so mamo znane televizijske voditeljice Savannah Guthrie 'najverjetneje ugrabili' iz njenega domovanja v Arizoni. Šerif okrožja Pima Chris Nanos je za PageSix dejal, da preiskovalci verjamejo, da so 84-letnico, ki je pogrešana od nedelje, "odpeljali od doma proti njeni volji, verjetno sredi noči" . Dodal je, da to "vključuje morebitno ugrabitev" .

Nanos je za CNN pojasnil, da gre za žensko v osemdesetih, ki zaradi več bolezni sama ne bi mogla preteči več kot 50 metrov. Dodal je, da ima po pol stoletja izkušenj v stroki občutek, da bi lahko šlo za ugrabitev in pojasnil, da "ga je nekaj, kar so mu povedali o tem dogodku, prepričalo, da gre za več kot le pogrešano osebo". Na vprašanje, ali obstajajo dokazi, da je bila 84-letna Nancy Guthrie poškodovana, Nanos ni želel dati komentarja.

Po navedbah šerifovega oddelka okrožja Pima so pogrešano nazadnje videli v soboto zvečer okoli 21.30, ko so jo po večerji z družino odpeljali do njenega doma v Catalina Foothills. Nancy je bila kot pogrešana iz svojega doma v Tucsonu prijavljena v nedeljo okoli 11. ure zjutraj, ker se ni pojavila v cerkvi. Oblasti njeno izginotje trenutno obravnavajo kot kaznivo dejanje.