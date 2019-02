Super Bowl dilema: Moške bradavičke DA, ženske pa NE?

Adam Levine iz Maroon 5 se je brez težav slekel in nihče ni protestiral, čeprav so njihov nastop označili za enega "najslabših v zgodovini Super Bowla" ...

Po "striptizu" Adama Levinea, pevca zasedbe Maroon 5, na letošnjem nastopu ob polčasu Super Bowla, so se vnele razgrete polemike o tem, ali je po petnajstih letih od "zloglasnega nipplegata", ki ga je s svojo (delno) razkrito bradavičko zakuhala Janet Jackson ob pomoči Justina Timberakea, zdaj golota dovoljena. Ali je dovoljena samo belemu moškemu?

Nastop so nekateri označili za "dolgočasen" in "pomanjkljiv", nekateri pa so se spravili na Levina, da si je po nepotrebnem slekel majico in pokazal sicer zelo natrenirano telo, ki ga vzdržuje s fitnesom in jogo. Vseeno pa se je veliko uporabnikov Twitterja vprašalo, da kako lahko njemu dovolijo tovrstno početje, če so pred 15 leti z okoli pol milijona evrov kazni oglobili mrežo CBS, Janet skušali uničiti kariero, sledile pa so dolge sodne zdrahe. Pa čeprav se je njena bradavička v etru videla manj kot pol sekunde.

Levine, ki bo v kratkem praznoval 40 let, sicer rad ob vsaki priložnosti pokaže svoje mišičasto telo, znano pa je, da ga je leta 2013 revija People razglasila za najbolj seksi moškega na svetu. Ljudje pa so zdaj jezno tvitali, da je "pravilo bradavičk na Super Bowlu nekonsistentno", ker je očitno moškim dovoljeno več kot ženskam, očitno pa tudi ne bo posledic, kakršne so bile pred poldrugim desetletjem. Igralka Rosie Perez se je tako spraševala, če "bodo Levina kaznovali tako, kot so leta 2004 Jacksonovo".