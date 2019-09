Super Bowl tokrat v znamenju latino zvezdnic

Shakira in Jennifer Lopez

Finale ameriškega nogometa, Super Bowl, ni samo športni dogodek, temveč tudi prava popkulturna poslastica. Vsako leto med odmorom Super Bowla tako nastopijo velika glasbena imena in letos je dotična čast šla v ženske roke. Na slavni oder bosta stopili dve latino lepotici – kolumbijska superzvezdnica Shakira ter ameriška glasbenica s portoriškimi koreninami Jennifer Lopez.

Nastop na finalu ameriškega nogometa je zagotovo velika čast ter dober posel tudi za glasbenike, tukaj je velik honorar ter velika reklama – letos si je koncert preko televizije ogledalo več kot 98 milijonov ljudi. Finale in koncert je tako nedopovedan za 2. februar 2020 v Miamiju.

Kolumbijska pevka Shakira je ena od najbolj prodajanih glasbenih zvezd latinoameriške glasbe, leta 2006 je s svojim singlom Hips Don't Lie dosegla mednarodno slavo, v svoji karieri pa je dobila tri grammy nagrade. Ko je prišla ven novica, da bo nastopila na dotičnem dogodku, pa je dejala, da so se ji uresničile ameriške sanje.

Lopezova, igralka in pevka, je znana po uspešnicah, kot je Love Don't Cost a Thing, ter filmih, kot so Zaplešiva, Zdaj ali nikoli, Zgodilo se je na Manhattnu in Načrtovalka porok, zdaj pa igra v filmu Prevarantke na Wall Streetu, za katerega se govori, da Jennifer lahko postane celo favoritka za oskarja za stransko žensko vlogo. V izjavi glede nastopa je dejala, da komaj čaka, da pokaže, kaj lahko dekleta naredijo na največjem svetovnem odru.