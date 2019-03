'Super-kul' očka sedemletnika popeljal v 300.000 evrov vrednem aston martinu

ŠALA DNEVA Arhiv

Tri prijateljice: Londončanka, Parižanka in Fata - sedijo pri kavici.

Pogovarjajo se o možeh, kako so leni in doma nič ne pomagajo. Sklenejo, da jih bodo naučile kozjih molitvic in se zmenijo, da se čez dva tedna spet dobijo in poročajo o uspehih. Londončanka - prvi dan nisem videla še nič, drugi dan tudi ne, tretji dan sem pa že videla, kako obeša štumfe, ki jih je sam opral." Parižanka - "Pri meni je bilo podobno. Pierru sem povedala, da ne bom več kuhala in pomivala posode. Prvi dan nisem videla še nič, drugi dan tudi ne, tretji dan pa sem videla, kako si peče jajčka na oko." Fata - "Tudi jaz sem Mujotu rekla, ne perem, ne pospravljam in ne kuham več. Prvi dan nisem še nič videla, drugi dan tudi ne, tretji dan pa sem že lahko odprla eno oko"