Superfinalist Tilen Lotrič izdal svoj prvi singl

S svojim prvim singlom se je želel Tilen pokloniti vsem svojim zvestim podpornikom in tistim, ki so zanj glasovali v letošnji sezoni Talentov in mu tako pomagali do uresničenja svojih velikih glasbenih sanj. Pesem je čustvena in izpovedna, ljubezenska zgodba pa nosi globoko sporočilo, ki se bo zagotovo dotaknilo marsikoga. O ozadju nastanka pesmi je slovenski superfinalist povedal: ''Besedilo pesmi je napisal Nino Ošlak. Mlad, izjemen, vrhunski izvajalec. Pesem je nastala zelo hitro - z Ninom sva se dobila na kavi in že čez nekaj tednov je nastala pesem. Teden dni pred finalom pa smo posneli spot, v katerem nastopa tudi finalist Tim Udovič in Tim Nučiz Flipping Arta. Zelo sem vesel, da smo to naredili in da bomo šli s slovensko glasbo naprej.''