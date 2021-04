Superge Kanyeja Westa na dražbi za milijon dolarjev

Po pisanju BBCso v zadnjih letih med predmeti na dražbah superge pridobile status vina ali nakita. Pri avkcijski hiši Sotheby's so prvo dražbo, ki je bila v celoti posvečena supergam, pripravili leta 2019.

Vodja oddelka za poulično modo in sodobne zbirateljske predmete pri Sotheby's Brahm Wachter je dejal, da so superge Kanyeja Westa, ki jih bodo ponudili na dražbi, ključne za razvoj franšize Yeezy, ki je postala ena najpomembnejših znamk superg v zgodovini. Na voljo bodo na zasebni dražbi, kar pomeni, da kupec in cena, za katero bodo čevlji na koncu prodani, ne bosta znana, z izjemo, če bo informacije razkril kupec sam.

Model Nike Air Yeezy 1 so v podjetju Nike razvili med letoma 2007 in 2009, ko so se prvič odločili sodelovati z osebnostjo, ki ni iz atletskih krogov. Kanye West je superge nosil med čustvenim nastopom na podelitvi grammyjev leta 2008, kjer je le nekaj mesecev po smrti matere zapel skladbi Stronger in Hey Mama. Nato so pri Nike na trg poslali omejeno izdajo modela Nike Air Yeezy 1, ki jim je leta 2012 sledil še model Air Yeezy 2.