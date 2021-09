Supermanekenka Linda Evangelista iskreno o posegu, ki jo je iznakazil

Legendarna manekenka Linda Evangelista se je oglasila na Instagramu, kjer je v daljšem zapisu dejala, da se je pred časom poslužila priljubljenega postopka za zmanjšanje maščobe, ki pa ni bil učinkovit. "Postala sem, kot so me opisali mediji, neprepoznavna," je bila pogumno iskrena.

icon-expand Linda Evangelista velja za eno najuspešnejših manekenk vseh časov. FOTO: AP

Linda Evangelista je bila ena najbolj znanih in najbolj iskanih supermodelov v devetdesetih letih, priznana po vsem svetu zaradi svojega dolgoletnega dela, ki je vključevalo nešteto kampanj, sprehodov po modnih brveh ... Krasila je številne naslovnice modne biblije Vogue, skupaj z Naomi Campbell, Cindy Crawford in Christy Turlington je nastopila tudi v ikoničnem videospotu Georgea Michaela za pesem Freedom. Toda v nasprotju s svojimi sovrstnicami Linde v zadnjih letih ni bilo veliko na spregled in zdaj je razkrila, zakaj je izginila iz javnosti. 56-letna Evangelista je prek čustvene objave na Instagramu, ki jo je objavila s ključnikoma ''#resnica'' in ''#moja zgodba'', zapisala, da je zaradi rutinskega in priljubljenega postopka za zmanjšanje maščobe, imenovanega CoolSculpting, ostala "trajno deformirana, čustveno uničena in na koncu samotarka". "Za moje sledilce, ki so se spraševali, zakaj nisem delala, medtem ko je kariera mojih vrstnic uspevala, je razlog v tem, da sem bila brutalno iznakažena z Zeltiqovim postopkom CoolSculpting, ki je storil nasprotni učinek od tega, kar je obljubljal," je Evangelista spregovorila v iskrenem zapisu s svojimi 906.000 sledilci na Instagramu. Med drugim trdi, da je postopek namesto zmanjšanja maščobe povečal maščobne celice in jo "po dveh bolečih, neuspešnih korektivnih operacijah pustil trajno deformirano". "Postala sem, kot so me opisali mediji, neprepoznavna." Leta 2017 je The Daily Mail objavil članek o njeni neprepoznavni podobi, potem ko so jo paparaci ujeli, ko se je odpravila na letališče v New York.

icon-expand Linda Evangelista septembra leta 2017 na letališču v New Yorku FOTO: Profimedia

Evangelista je v nadaljevanju zapisala, da je dobila tako imenovano paradoksalno adipozno hiperplazijo, ki jo običajno imenuje kar PAH. Gre za stranski učinek pri postopku zamrzovanja maščob. Po podatkih spletne strani Healthline je PAH "zelo redek, a resen stranski učinek", ki se najpogosteje pojavi pri moških. "To pomeni, da se maščobne celice na mestu zdravljenja povečajo in ne zmanjšajo. Ni povsem razumljivo, zakaj se to zgodi. Čeprav je to kozmetični in ne fizično nevaren stranski učinek, paradoksalna maščobna hiperplazija ne izgine sama od sebe," piše na omenjeni strani. CoolSculpting, odobren od ameriške agencije za prehrano in zdravila U.S. Food and Drug Administration, je blagovna znamka za kriolipolizo, ne kirurški postopek, ki uporablja nizko temperaturo za zmanjšanje maščobnih oblog na določenih predelih telesa. Imenujejo ga tudi postopek za oblikovanje telesa in je v zadnjih letih vse bolj priljubljen v zdraviliščih. Evangelista je uporabila blagovno znamko in omenila Zeltiq, hčerinsko podjetje Allergan, ki trži in licencira naprave za uporabo postopkov kriolipolize. V objavi je med drugim omenila tudi tožbo in da je želela z zgodbo priti v javnost z namenom, da gre naprej in da se znebi sramote. "Tako sem utrujena, da živim na ta način. Rad bi šla skozi svoja vrata z dvignjeno glavo, kljub temu, da si nisem več podobna." Ni jasno, ali je tožbo že vložila.

