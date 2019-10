Supermanekenkini 17-letni hčerki napovedujejo bleščečo kariero

Pozornost je pritegnila tudi na septembrski modni reviji, kjer se je po modni brvi sprehodila njena mama, številni modni kritiki pa so ji zaradi njenih specifičnih obraznih potez in podobnosti s 45-letno Kate že napovedali bleščečo modno kariero. Kljub temu, da je na račun svojega modnega videza doslej prejela precejšnje število laskavih komentarjev, pa je še posebej ponosna na nedavno sklenjeno kampanjo z Jacobsom. Kot je zapisala, se zdaj počuti kot del velike modne družine: ''Svojo prvo kampanjo sem opravila ravno pri Marc Jacobs Beauty in sicer v preteklem letu, zato se zdaj počutim kot članica res velike družine. Nekatere izmed teh ljudi poznam že več let, denimo Katie Grand in Marca Jacobsa , zato sem počaščena, ker sem postala obraz njihovih novih modnih izdelkov.''

Povedala je tudi, da želi izkoristiti svoj potencial in vse prednosti, ki jih uživa zaradi materine zapuščine ter narediti največ kar lahko, da bi bili njeni starši na koncu ponosni nanjo: ''Odlični primeri so Kaia Gerber ter Gigi in Bella Hadid. Tudi one imajo bogato modno zapuščino, a so pokazale, da imajo tudi lasten stil, ki se razlikuje od tistega, s katerim so zaslovele njihove predhodnice. Čeprav nosimo enak priimek kot naše uspešne mame, moramo za zaupanje in spoštovanje v modni industriji trdo delati.''