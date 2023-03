Superzvezdnik stopil v bran zdravstvenemu osebju

Kdo ga ne pozna? Rokerskega super zvezdnika Roda Stewarta, od leta 2016 sira Roda, saj mu je takrat pokojna kraljica podelila viteški naslov britanskega imperija, ki jih je v svetu zabave bolj malo, so pa med njimi Paul McCartney, Elton John, Tom Jones in Mick Jagger. 77-letni Stewart se je konec januarja javno razburil v telefonskem pogovoru s televizijo Sky, ker vlada noče dati primerne povišice medicinskim sestram v javnem zdravstvu, ki so zato letos že večkrat stavkale. In ne samo to, zahteval je, kot je dejal, zamenjavo "preklemanske vlade". In obljubil, da bo plačal magnetno resonanco rojakom, ki jo nujno potrebujejo.