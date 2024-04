Suri Cruise bo dopolnila 18 let, z očetom nima stikov: Ni scientologinja in nikoli ne bo

Suri Cruise, hči nekdanjega zvezdniškega para Toma Cruisa in Katie Holmes, je bila nekdaj najbolj slaven ameriški dojenček. 18. aprila bo dopolnila 18 let, po ločitvi staršev pa njeno zasebnost skrbno varuje mati, ki ima polno skrbništvo nad hčerko, zvezdnik franšize Misija nemogoče pa z edino biološko hčerjo še vedno nima stika, razlog pa je nekoliko nenavaden: ni pripadnica scientološke cerkve, katere goreč privrženec je sam.

Suri Cruise je bila nekoč najbolj znan dojenček v Ameriki. Rojstvo prvega otroka Toma Cruisa in Katie Holmes 18. aprila 2006 je sprožilo svetovno norijo, vsi pa so si čim prej želeli videti deklico enega najbolj priljubljenih zvezdniških parov. To se je zgodilo šele pet mesecev po njenem rojstvu, ko sta jo starša ekskluzivno predstavila javnosti na naslovnici revije Vanity Fair, na kateri je družina skupaj pozirala pred objektivom Annie Leibovitz.

Suri Cruise je izrezana kopija svoje mame.

Preteklo je 18 let od takrat, dekle pa se bo lahko sedaj samo odločilo ali si bo povrnilo zvezdniški status, ki ga je imela kot dojenčica, ali pa svojo zasebnost skrbno varovalo še naprej, kot ji je to omogočila mati, ko se je ločila od njenega zvezdniškega očeta. Temnolasa najstnica je odraščala v newyorški četrti Manhattan pod budnim očesom 45-letne Holmesove in daleč stran od 60-letnega Cruisa in njegove cerkve. Kot je znano, sta oče in hči odtujena in nimata pravega medsebojnega odnosa. Kot je za Page Six nedavno povedal vir iz zabavne industrije, Tom Suri ni videl že od leta 2012. "Katie jo je zelo zaščitila in je predana mati. To dekle ni javna osebnost, saj ni nikoli živela javnega življenja," je še dodal vir.

Suri Cruise postaja odrasla oseba.

Holmesova je leta 2023 za revijo Glamour priznala, da Suri ščiti pred očmi javnosti, ker je bila kot otrok tako zelo izpostavljena. "Zelo hvaležna sem, da sem lahko starš, njen starš. Je neverjetna oseba. Je moje srce," je povedala o hčeri, ki jo je sama vzgajala zelo drugače, kot je deklica živela pred ločitvijo staršev. "Celo življenje sem si želel postati oče," je leta 2006 za Vanity Fair povedal Cruise."Vedno sem si govoril, da se bodo moji otroci lahko zanesli name in jim bom vedno na voljo ter jih imel rad. Da ne bom nikoli obljubljal nekaj, česar ne bom izpolnil," je takrat še dodal. "Nisem eden tistih ljudi, ki verjamejo, da moraš razvajati otroke s preveč ljubezni, saj otroku nikoli ne moreš dati preveč ljubezni. Tega ni," je bil ob Surinem rojstvu prepričan zvezdnik, ki se je le nekaj let pozneje umaknil iz hčerinega življenja. Ob rojstvu hčere je Cruise že imel dva posvojena otroka, ki ju ima skupaj z nekdanjo ženo Nicole Kidman, Suri pa ni pozneje nikoli skrival pred uličnimi fotografi.

Nenavadno je bilo tudi zvezdnikovo priznanje, da je po ločitvi od Kidmanove ponovno našel ljubezen, saj je to priznal med skakanjem po kavču v oddaji Oprah Winfrey maja 2005."Zaljubljen sem," je takrat vpil v kamero. A ljubezen ni zdržala večno. Ko je Suri imela šest let, je njena mati vložila vlogo za ločitev od zvezdnika, pomagal pa ji je njen oče Martin Holmes, ki je odvetnik, vse to pa sta storila v strogi tajnosti in z uporabo predplačniških telefonov. Cruise naj bi bil nad ženino odločitvijo zelo presenečen, saj je bil takrat sredi snemanja filma Pozaba na Islandiji. S hčerjo so ga zadnjič v javnosti opazili leta 2012, ko sta skupaj obiskala Disney World. Novembra 2013 je med tožbo proti tabloidom na sodišču priznal, da je Holmesova zahtevala ločitev, da bi Suri zaščitila pred scientološko cerkvijo.

Družina Cruise leta 2011

Kljub temu, da oče in hči nimata stikov, pa se je ta strinjal, da bo do dekličinega 18. leta plačeval preživnino v višini 375 tisoč evrov na leto, plačal pa bo tudi za stroške zdravljenj, zobozdravnika, zavarovanje, izobrazbo, fakulteto in druge obšolske dejavnosti. Zvezdniku, čigar imetje je ocenjeno na približno 600 milijonov, tega od 18. aprila ne bo treba več. Suri bo z dopolnjenim 18. letom starosti postala legalno odrasla oseba v zvezni državi New York, od takrat pa bo lahko sama odločala tudi o pripadnosti organizacijam, kar vključuje tudi versko opredelitev, spregovorila pa bo lahko tudi o svojem odnosu z očetom in njegovih prepričanjih.