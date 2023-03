Suri Cruise pred odločitvijo o študiju, oče Tom še vedno nima stika z njo

Suri Cruise bo aprila dopolnila 17 let, kar pomeni, da je pred njo ena najpomembnejših odločitev v življenju. Izbrati bo morala fakulteto, na kateri bo nadaljevala svoje šolanje. Ob tako pomembnih odločitvah se najstniki večinoma lahko zanesejo na svoje starše ali pa se z njimi posvetujejo, a hči Katie Holmes in Toma Cruisa se na svojega očeta ne more obrniti po pomoč. Deklica in zvezdnik namreč vse od leta 2013, leto dni od ločitve nekdanjih zakoncev, nimata stika. Kljub temu mora Tom za hčer do njenega 18 leta mesečno plačevati preživnino.

16-letna Suri Cruise je pred eno največjih prelomnic v življenju. Odločiti se namreč mora, na kateri fakulteti bo nadaljevala študijsko pot. Pri tako pomembnih odločitvah so najstnikom velikokrat v pomoč tudi starši, a hčerka igralcev Katie Holmes in Toma Cruisa se lahko po nasvet obrne samo na svojo mamo. icon-expand 16-letna Suri Cruise je pred eno največjih prelomnic v življenju. FOTO: Profimedia Suri in njen oče Tom že od leta 2013, leto dni po ločitvi igralcev, nista več v stiku. Pri odločitvi o nadaljevanju študijske poti se tako lahko obrne na svojo mamo, ki naj bi bila kar močno vpletena pri hčerkini prijavi na fakulteto, saj si želi, da izbere fakulteto v New Yorku, da ostaneta blizu ena drugi. Suri se je po poročanju Daily Maila odločila za fakulteto Fordham, ki je v New Yorku. Izbrala je modno smer, za katero pa mora opraviti sprejemne izpite. PREBERI ŠE Suri Cruise zrasla v najstnico, z očetom nima nobenega stika Najstnica, ki bo aprila dopolnila 17 let, kariere svojega očeta, ki velja za enega največjih zvezdnikov igralske industrije, ne spremlja. "Suri ne pozna več svojega očeta in že desetletje ni preživela časa z njim. Ne hodi gledat njegovih filmov in on nima nobene vloge v njenem življenju," je povedal vir blizu modne navdušenke. icon-expand Katie Holmes, Tom Cruise in hčerka Suri Cruise pred leti, ko so bili še družina. FOTO: Profimedia Kljub temu, da nimata stika, pa 60-letnik vseeno vsak mesec plačuje preživnino za svojo hčerko. Po dokumentih, ki sta jih Tom in Katie podpisala ob ločitvi, mora, vse dokler Suri ne dopolni 18 let, mesečno plačevati okoli 370.000 evrov. Obenem krije tudi stroške njenega zdravstvenega zavarovanja in izobraževanja, čeprav pri njeni odločitvi o izbiri fakultete ne sodeluje. PREBERI ŠE Tom Cruise se ni udeležil oskarjev, je za to kriva Nicole Kidman ali prezaseden urnik? Katie in Tom sta se ločila leta 2013, ko se je igralka odločila, da ne želi svoje hčerke vzgajati v scientološki veri, ki ji sledi igralec. Posledica njene odločitve je bil razpad zakona, kasneje pa sta se zato oddaljila tudi oče in hči.