Suri Cruise zrasla v najstnico, z očetom nima nobenega stika

Suri Cruise so paparaci te dni ujeli na newyorških ulicah, ko se je odpravila po nova očala v priljubljeno sosesko Soho. 14-letnica je nosila temno modre hlače in roza majico brez rokavov ter superge, seveda pa ni pozabila na zaščitno masko, ki je v času širjenja koronavirusa obvezna.

Dolgolasa deklica je aprila praznovala 14. rojstni dan. Odrašča kot povsem običajna najstnica in skupaj s svojo mamo Katie Holmeszadnjih nekaj let živi v New Yorku, ki mu pogosto rečemo Veliko jabolko.

Po zadnjih informacijah, ki so prišle v javnost, pa je močno skrhan odnos med Suri in njenim očetom Tomom Cruisom. Ta svoje hčerke ni videl že osem let. 58-letni igralec naj bi jo nazadnje videl avgusta 2012, ko sta skupaj obiskala enega od zabaviščnih parkov na Floridi. Takrat je bila Suri stara komaj šest let in verjetno si ni mislila, da bo to eno od njunih zadnjih srečanj in da se po tem ne bosta več videla.