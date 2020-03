Susan Boyle po 11 letih v isti obleki z avdicije Talentov

Se še spomnite Susan Boyle in njene avdicije za nastop v tretji sezoni britanskega tekmovanja Britanija ima talent (Britain's Got Talent), ko je 11. aprila 2009 na oder stopila v zlati čipkasti obleki?

Občinstvo je bilo sprva do njenega preprostega videza (pred množico je stopila nenaličena in brez pričeske) porogljivo, vendar je vse v dvorani presenetila s svojo izvedbo skladbeI dreamed a dream iz muzikalaLes Misérables ter pri tem pokazala izjemne vokalne sposobnosti. V finalu Britain's Got Talent 30. maja 2009 se je uvrstila na drugo mesto. Takrat se ji je uresničila velika želja in v tem času je nastopila že na številnih svetovnih odrih.