Susan Boyle po možganski kapi: Močno sem se borila

Škotska pevka Susan Boyle je nedavno nastopila v finalni oddaji šova Britanija ima talent, kjer se je pridružila igralski zasedbi muzikala Les Miserables in z njimi zapela pesem I Dreamed a Dream, ki jo je izstrelila med zvezde. Po nastopu je dejala, da je bila vrnitev na odrske deske zanjo posebna.

"Občutek je bil odličen. Pravzaprav je bilo zame posebno, ker me je lani aprila zadela manjša možganska kap. Močno sem se borila, da bi se vrnila na oder in uspelo mi je," je ponosno dejala. Njen pogum je pohvalil ustvarjalec in žirant oddaje Simon Cowell: "Susan, toliko ti dolgujemo. Vedel sem, da nisi dobro, toda če bi se kdo vrnil, si to ti, brez tebe ne bi bilo isto."